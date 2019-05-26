1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi

Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu- Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu:- "Kredi kartı aidatı yaklaşık 5 yıl önce tarih olmasına rağmen bankalar 60 milyon kredi kartını cüzdanında bulunduran tüketicilerden yıllık ortalama 100 lira civarında bedel alarak, 6 milyar liralık pastayı kaybetmemek için yasayı hiçe sayıyor"- "BDDK'nin duruma müdahale edip bireysel tüketicilere kart aidatı yansıtacak bankaların mutlaka tüketicinin rızasını almasını sağlayacak düzenlemeleri ikincil mevzuatta koymasında yarar var"
 26 Mayıs 2019 11:18
Yazdır
Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi

Tüketici örgütü temsilcileri, kredi kartı aidatında yıllık alınan toplam miktarın 6 milyar lirayı aştığını öne sürerek, bu durumun tüketicileri mağdur etmesi nedeniyle yeni düzenleme yapılmasını talep etti.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni Tüketici Kanunu'nun 31. madde 3. fıkrasıyla, tüketicilere aidatsız kart verme zorunluluğu getirildiğini anımsattı.

Tüketicilerin bankaların kendilerine bu şekilde kart sunma zorunluluğunu bilerek aidat ödemeyebileceğini anlatan Ağaoğlu, "Bankalar Tüketici Kanunu'nun kendilerine zorunlu olarak yüklediği aidatsız kart sunma işlemini yapmamakta, ağırdan almaktadır. Durumu bilmeyen milyonlarca kart hamili de bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart ücretini sildirmek için mücadele ediyor. Bazı bankalar bu dakikadan itibaren tüketiciyle pazarlık yapıyor." diye konuştu.

Kanun incelendiğinde, aidatsız kart vermenin bankaya yüklendiğinin, bankanın tüketici talep etmeden ona aidatsız kart sunması gerekliliğinin görüldüğüne işaret eden Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Konuyu bilmeyen milyonlarca tüketici ya farkına varmadan bunu ödüyor ya da banka ile girdiği söz düellosunu kaybediyor. Kredi kartı aidatı yaklaşık 5 yıl önce tarih olmasına rağmen bankalar 60 milyon kredi kartını cüzdanında bulunduran tüketicilerden yıllık ortalama 100 lira civarında bedel alarak, 6 milyar liralık pastayı kaybetmemek için yasayı hiçe sayıyor. Şu anda aidatsız kart türü sunulmadan yansıtılan tüm aidatlar hukuka aykırıdır."

- "Kanunlar, yönetmelikten üstündür"

Bankaların tüketicilere kanunla tanınmış ücretsiz kredi kartı hakkını sunmadığını, tek taraflı olarak aidat yansıttığını öne süren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 3 Ekim 2014 tarihli yönetmelikte tüketicilerden alınabilecek ücretler arasında 'kredi kartı aidatı' yazılmış olmasını kendilerine yasal dayanak olarak ileri sürüyorlar. Oysa BDDK o yönetmelikte, tüketiciyle müzakere edilerek, iki taraflı mutabakat sonucunda kart aidatı yansıtılabileceğine işaret etmektedir. Çünkü birçok banka, kredi kartı aidatı karşılığında kuru temizlemeden ücretsiz otopark imkanına kadar değişik avantajlar sunabilmekte, böylelikle müşterinin onayını alabilmektedir. Kaldı ki temel hukuk kurallarından normlar hiyerarşisine göre kanunlar, yönetmelikten üstündür. Tüketici Kanunu da sözleşmelerde tüketici aleyhine tek taraflı hükümleri geçersiz kılmaktadır."

Tüketicinin haklarını bilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Tüketiciler aidatsız kart talep ettiklerinde tüm bankalar aynı tür cevap veriyorsa bu da 4054 sayılı Rekabet Kanunu'na aykırılık oluşturur. Bankalar, yakın zaman önce 12 bankaya kesilen cezanın bir benzeriyle karşı karşıya kalabilir. O nedenle tüketicilerin dikkatli olması, haklarını bilmesi lazım. BDDK'nin duruma müdahale edip bireysel tüketicilere kart aidatı yansıtacak bankaların mutlaka tüketicinin rızasını almasını sağlayacak düzenlemeleri ikincil mevzuatta koymasında yarar var." dedi.

Ağaoğlu, tüketicilerin bankalardan, elektronik posta yoluyla yazılı şekilde aidatsız kart talebinde bulunmasını istedi.

- "Tüketici mağduriyeti önlensin"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da kredi kartının Türkiye'deki en ciddi tüketici sorunlarından olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye'de 67 milyon kredi kartı bulunduğunu belirterek, "Bu kartlar üzerinden her yıl 100 liradan 500 liraya kadar varan aidat alınıyor. Burada banka, şirket herkes kazançlı, tek mağdur tüketicidir." diye konuştu.

Kredi kartı aidatı alınmasına karşı olduklarını anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama bir kredi kartından yıllık 100 lira aidat alınırsa 6 milyarın üzerinde gelir elde ediliyor. Yani bu çok ciddi bir rakamdır, tüketiciyi mağdur etmektedir. Tüketicilerimiz kredi kartlarıyla ilgili derneğimizi arayarak çaresiz şekilde ne yapacağını sormaktadır. Kredi kartı aidatı konusu yasal olsa dahi hukuki dayanaktan yoksundur. Bu konuda yeni düzenleme bekliyoruz. Banka kartları üzerinden alınan aktif ve gecikme faizleri yüksektir. Bu onların tüm masraflarını karşılamasına rağmen ayrıca yıllık kart ücreti alınması katlamalı bir para alma şeklidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 5 haftadır yükseliyor
26 Mayıs 2019 11:21		 'Bayram'da merdiven altı ürünler almayın!'
26 Mayıs 2019 11:15
Kantin işletmecilerinin sorunları ATO'da mercek altına alındı
26 Mayıs 2019 11:12		 Kara yollarında durum
26 Mayıs 2019 09:40
Türkiye'de pamuk ekim alanları daralıyor
25 Mayıs 2019 23:23		 Huawei'yle ilgili yeni gelişme: Üretimi durdurdu
25 Mayıs 2019 21:00
Yerli otomobile yerli çelik KARDEMİR'den
25 Mayıs 2019 20:54		 Sağlık turizminde hedef Tatar vatandaşları
25 Mayıs 2019 20:18
Yüksek fiyatlar vatandaşı sebze üretimine yöneltiyor
25 Mayıs 2019 18:13		 'Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi'
25 Mayıs 2019 16:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - 'Fuatavni' duruşmaya gelmezse mal varlığına el konulacak11:21 - Gram altın 5 haftadır yükseliyor11:18 - Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi11:15 - 'Bayram'da merdiven altı ürünler almayın!'11:13 - 'İstanbul maceraya atılamaz'11:12 - Kantin işletmecilerinin sorunları ATO'da mercek altına alındı11:10 - MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı11:09 - Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor11:01 - Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi10:57 - Cannes Film Festivali'nden, TRT ortak yapımı filme ödül
10:42 - Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?10:10 - Kars'ta muvazzaf 5 asker FETÖ'den tutuklandı10:07 - Beyaz önlüklü askerlik10:02 - İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı09:41 - Bakan Soylu: Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim09:40 - Kara yollarında durum09:16 - Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı09:01 - İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
3 ilçe, haftaya yeniden sandık başına gidecek
Yıldırım'dan Saadet Partisi iftarına telgraf
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
Polis çocuğu, babasının tabancasıyla oynarken kardeşini vurdu
Tatilin ilk günü hayatının son günü oldu
Darbenin izleri silindi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tutun kolonyasi 5
çikolata 3
sepet 1
Çikolata kaplı çilek 2
inşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız 2
Temizlik yapan erkek 5
en sevdiğim çiçek 4
doğrusu mor lahana mı kırmızı lahana mı sorusu 4
Hanımeli 3
gider yapmak 5
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam