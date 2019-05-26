Bursa'da sepetli vinç devrildi: 2 ölü
Bursa'da bir otelin camlarını silen 2 işçi, bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu öldü.
|26 Mayıs 2019 12:20
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Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) karşısındaki bir otelin camlarını silen Soner Oğuz (42) ve Adil Demir'in (52) bindiği sepetli vinç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 30 metreden düşen 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Oğuz ve Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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