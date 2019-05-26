'Bugüne kadar Suriye'li 329 bin kişi geri dönmüştür'
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür
|26 Mayıs 2019 12:36
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Yabancı medya hamlesine' karşı uyarı
26 Mayıs 2019 13:54
|'27 Mayıs'ta darbeciler, demokrasimizi tahakküm altına almıştır'
26 Mayıs 2019 13:24
|Yasaklı köpek ırklarına af isteği
26 Mayıs 2019 12:31
|TBMM bu hafta 2 önemli Kanunu görüşecek
26 Mayıs 2019 12:06
|'İstanbul maceraya atılamaz'
26 Mayıs 2019 11:13
|Cannes Film Festivali'nden, TRT ortak yapımı filme ödül
26 Mayıs 2019 10:57
|İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
26 Mayıs 2019 10:02
|Yıldırım'dan Saadet Partisi iftarına telgraf
26 Mayıs 2019 08:15
|3 ilçe, haftaya yeniden sandık başına gidecek
26 Mayıs 2019 07:45
|AK Parti'de hedef 430 bin kayıp seçmen
26 Mayıs 2019 06:50