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'Bugüne kadar Suriye'li 329 bin kişi geri dönmüştür'

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür
 26 Mayıs 2019 12:36
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'Bugüne kadar Suriye'li 329 bin kişi geri dönmüştür'

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür."
Anadolu Ajansı
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