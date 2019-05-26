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'27 Mayıs'ta darbeciler, demokrasimizi tahakküm altına almıştır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:- "(27 Mayıs Askeri Darbesi) Vesayet odakları, oluşturdukları baskı rejimiyle temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak toplumu sindirmeye çalışmıştır. Sivil siyasete keyfi müdahalede bulunmayı kendisine hak gören darbeciler, demokrasimizi tahakküm altına almıştır"
 26 Mayıs 2019 13:24
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'27 Mayıs'ta darbeciler, demokrasimizi tahakküm altına almıştır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nde vesayet odaklarının oluşturdukları baskı rejimiyle temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak toplumu sindirmeye çalıştığını belirterek, "Sivil siyasete keyfi müdahalede bulunmayı kendisine hak gören darbeciler, demokrasimizi tahakküm altına almıştır." ifadesini kullandı.

Usta, yazılı açıklamasında, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasiye vurulan kara bir leke olduğunu belirtti.

Antidemokratik müdahalelere bağımlı hale getirilen yasaların cuntacı zihniyetin önünü açtığını vurgulayan Usta, "Askeri otorite 50 yıl boyunca darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışma ve müdahaleler ile milli iradeyi istediği zaman alıkoymuştur. 27 Mayıs Darbesi öncesinde Türkiye'de çok partili hayatın başlamasıyla birlikte demokrasi kültürümüzde ilk kez milli irade tecelli etmiştir. Bugün övünerek yaşadığımız çok partili demokratik rejime, çeyrek asır süren bir mücadelenin ardından kavuştuk. Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal ve siyasal hayatında atalete sebep olan tek partili rejim, Demokrat Parti'nin seçimle iktidar olmasının ardından bir daha dönmemek üzere tarih olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, merhum Başbakan Adnan Menderes'in, Türkiye'ye çağ atlatan icraatlarının bazı kesimlerde rahatsızlık uyandırdığını hatırlattı.

"Askeri vesayet odakları, oluşturdukları baskı rejimiyle temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak toplumu sindirmeye çalışmıştır. Sivil siyasete keyfi müdahalede bulunmayı kendisine hak gören darbeciler, demokrasimizi tahakküm altına almıştır." ifadesini kullanan Usta, açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplum ile devlet arasında komprador bir üst yapı inşa eden cunta rejimi, demokrasilerin iki ana unsuru olan seçen ve seçilenler arasında uçurum oluşturarak; ülkemizde süre gelen zamanda vatandaşa tepeden bakan bir devlet yönetimi anlayışını yerleştirmiştir. Vatandaşa tepeden bakan bu vesayetçi anlayışı ortadan kaldıran AK Parti, askeri müdahalelerin neden olduğu toplumsal ve siyasal yaraları ihya etmiş, gerçekleştirilen sessiz devrimlerle vatandaşın devletle olan bağını güçlendirmiştir. Sivil yönetime el koymayı alışkanlık haline getiren vesayetçi zihniyet 15 Temmuz'da hortlayarak yine ortaya çıkmış ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur duruşu ve aziz milletimizin direnişiyle darbe zihniyeti ilelebet Anadolu topraklarından silinmiştir. Türkiye, milli iradenin gücüyle karanlık günleri geride bırakarak yarınlara daha büyük umutlarla yürümektedir."
Anadolu Ajansı
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