Kadın ambulans şoförü yollara meydan okuyor
|26 Mayıs 2019 13:43
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Aksaray'da 112 Acil ambulansını kullanan 26 yaşındaki şoför Seray Ünlü, ekipteki 2 kadın acil tıp teknisyeniyle zamanla yarışarak hayat kurtarıyor.
Ambulans şoförlüğünü yaklaşık 4 yıldır yapan Ünlü, bu işi tercih etmesinin nedenini ve görev başında yaşadıklarını gazetecilere anlattı.
Hatay'da 3 yıl, Tekirdağ'da 7 ay ve Aksaray'da 3 aydır ambulans kullandığını dile getiren Ünlü, "Bu mesleği yaparken çok zorlanmıyorum. En çok sorular hasta taşıma konusunda geliyor ama bu konuda da zorlanmıyorum. Daha güzel taşıma tekniklerini bildiğimiz için rahatlıkla taşıyabiliyoruz." dedi.
- "Teşekkür ve çiçek aldığımız insanlar oldu"
Ünlü, trafikte bazı sıkıntılar yaşadığını, sol şeridin genellikle dolu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Sürücüler kamu spotunda olduğu gibi yaşama, yani bize daha fazla yol verip saygılı olursa çok seviniriz. Çünkü biz hayat kurtarıyoruz. Acil vakalara çıkıyoruz. Şoförlüğümden beri yaşadığım kötü bir anım yok. Genelde tepkiler olumlu. Teşekkür ve çiçek aldığımız insanlar oldu. Kötü tepki aldığımız sürücüler de oldu, bunlar genelde erkek sürücülerdi. Onları da hoş görüyoruz, hoşgörülü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz."
Aksaray'da yoğun olarak görev yaptıklarını anlatan Ünlü, şunları kaydetti:
"Bazı mahallelerde adres sormak için ambulansa gelenler camı ilk açtığımızda 'ağabey' diye sesleniyorlar ama insanlar yavaş yavaş buna alışıyor ve 'abla' demeye başlıyor. Aksaray'ın merkez ekibiyiz ve yoğun ekiplerden bir tanesiyiz. Bu yoğunlukta ramazan ayında sıcakta çalışıyoruz. Bugün beşinci vakaya gittik. Bunlar ağır vakalardı ama başarılı olarak görevimize devam ediyoruz. Daha fazla hayat kurtarmaya devam edeceğiz."
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