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Bayram yaklaştı, tezgahlar cevizle doldu taştı

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile pazarlar canlanırken, bayram tatlılarının içine konulan cevizler pazar tezgahlarını süslemeye başladı.
 26 Mayıs 2019 13:47
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Bayram yaklaştı, tezgahlar cevizle doldu taştı

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile pazarlar canlanırken, bayram tatlılarının içine konulan cevizler pazar tezgahlarını süslemeye başladı.

Bayramda her evde yapılan çeşit çeşit tatlıların içine konulan cevizler pazarlarda yerini almaya başladı. Özellikle ev baklavasında bolca kullanılan cevize vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Pazarda tezgahlarda her keseye uygun ceviz bulmak mümkün. Yerli cevizler tükenirken, tezgahlarda Ukrayna ve Amerikan cevizleri bulunuyor. Kabukları kalın olan Ukrayna cevizleri kilosu 12 liradan satılırken, ince kabuklu Amerikan cevizleri ise 30 liradan alıcı buluyor.

Bursa Tuzpazarı'nda uzun yıllardır ceviz satışı yapan Kemal Ayaz, "Şuan pazarda satılan cevizlerin yüzde 90'ı ithal. Amerikan cinsi dediğimiz cevizler ince kabuklu, müşterinin tercihi o oluyor. Ama fiyat olarak bazı vatandaşlara yüksek geldiği için onlar fiyatı daha uygun olan Ukrayna cevizini tercih ediyor. Yerli cevizler Şubat ayında tükeniyor. Çok dikim var. Türkiye'de inşallah birkaç yıl sonra ithal cevize ihtiyaç kalmayacak. Ukrayna cevizleri 12 ile 14 liradan kilosu satılıyor. Amerikan cevizleri ise 30 liradan alıcı buluyor. İç ceviz ise kilosu 40 ile 55 liradan satılıyor. Cevizi vatandaşlar tatlıda kullanıyorlar. Şuan yoğun talep var. Bayramda baklava kültürü toplumumuzda oldukça yaygın, baklavada da bol ceviz kullanılıyor. Bizde satışlardan memnunuz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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