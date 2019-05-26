Şanlıurfa'da arazi kavgası: 8 yaralı
Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı kavgada 8 kişi yaralandı- Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 17 kişiyi gözaltına aldı
|26 Mayıs 2019 14:11
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Koçanlar Mahallesi kırsalında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 17 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, kavganın meydana geldiği mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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