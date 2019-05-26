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Üniversiteliler tekme tokat dövdü!

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, H.A. (40), cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.
 26 Mayıs 2019 14:17
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Üniversiteliler tekme tokat dövdü!

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi.

H.A.'nın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı.

Bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.'yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı.

İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.

H.A.'nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

DHA
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