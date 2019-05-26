60 tescilli markası var; karaktere göre koku veriyor

Tarihi Arasta Çarşı'ndaki dükkanında özel kolonyalar üreten evli ve 2 çocuk babası Ahmet Gümüşbulut, meslekte 41 yılı geride bıraktı. Gümüşbulut, 60 olan özel kolonya çeşidini önce 75'e, daha sonra 100'e çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Kimsenin kötü kokuyu sevemeyeceğini belirten Gümüşbulut, bu işe ilkokul yıllarında, teyzesinin eşinin yanında çıraklıkla başladığını anlattı. Ustasının, kolonya üretim sırlarını kendisine anlatmadığını belirten Ahmet Gümüşbulut, eniştesi ölünce dükkanını devraldığını kaydetti. İmal ettiği kolonyaların içinde en ünlüsünün 'Feriştah' olduğunu söyleyen Gümüşbulut, ürünün hikayesini şöyle anlattı:

"30 yıl önce, 'Feriştah' isimli bir teyze geldi, 'Ahmet, bana pirinci, bulguru, salçayı, elmayı karıştır ve bir kolonya yap' dedi. Bunun olmayacağını söyledim. O da bana, 'Bahattin amcan beni tütün tarlasında bu kokularla tavladı' dedi. Ben yaptım, aldı gitti. Baktım iyi, 5 litre yaptım piyasaya sürdük ve 1 ayda tükendi. Daha sonra patentini aldık."

Mesleğindeki sırrın önemine değinen Gümüşbulut, 60 tescilli markası olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kimse formülünü çırağına ve eşine dahi söylemez. Eniştem öldükten bir ay sonra formül bilmediğim için çok zorlandım. Esanslar, Fransa'dan geliyordu, bazı Musevilere 'Kolonya nasıl yapılıyor, öğretir misiniz' diye sordum. Bana ayran tarifini verdiler. Öyle bir şey olmadığını işin içine girince öğrendim. İmal ettiğimiz ürün, Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan piyasaya sürülmüyor. Şu anda 60 tescilli markam var. Her türlü kolonya var. O kolonyaları birbiriyle karıştırıp sonsuz koku üretebiliriz. Karaktere göre koku veririm. Narin bir kadına ona göre koku veririm, gergin bir insanı sakinleşsin diye koku veririm. İnsanların özelliklerine ve ne işle uğraştıklarına göre kokular öneririm."

Gümüşbulut'un ürünlerinden bazılarının isimleri 'Feriştah', 'Gecelerin hakimi', 'Aşkın gözyaşları', 'Sensiz asla', 'Nostalji', 'Nazlı', 'Harikasın', 'Yörük', 'Meltem', 'Poyraz', 'Mihrace', 'Vali limonu', 'Ebru', 'Yakamoz'. Tescilli marka patentini aldıkları ise 'Turistik Marmaris', 'Albatros (Balıkçı Kuşu)', 'Kolonyacı Ahmet'.