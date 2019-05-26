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Cevizli baklavada ekmek kırıntısı hilesi

Bursa'da kilosu 40 liranın altında satılan cevizli baklavalarda ekmek kırıntısı olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları uyardı.
 26 Mayıs 2019 14:40
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Cevizli baklavada ekmek kırıntısı hilesi

Bursa'da kilosu 40 liranın altında satılan cevizli baklavalarda ekmek kırıntısı olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları uyardı.

Ramazan ayında evlerin en büyük vazgeçilmezlerinden biri baklava olurken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde uzmanlar hilelere karşı uyardı. Pastane işleten rekortmen börekçi Hasan Acar, vatandaşları baklavada nelere dikkat etmeleri konusunda uyardı. Kilosu 40 TL'nin altında olan cevizli baklavaya ekmek kırıntısı karıştırıldığını ifade eden Acar, 20 TL'lik baklavaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Merdiven altı baklavaya dikkat çekmek için iş yerinde ekmek kırıntılı baklava yapan Acar, görünümü aynı olan baklavanın tadı ve kokusundan ayırt edilebileceğini söyledi.

"20 liraya baklava alırsan kendine zarar ediyorsun"

Merdiven altı baklava tüketilmemesi gerektiğini anlatan Acar, "Şuanda kilosu 20 liraya baklava olmaz. Cevizin kilosu 60-65 lira civarında. Baklava yaparken tereyağı ile şerbet kullanıyoruz. 20 liraya baklava alırsan kendine zarar ediyorsun. Merdiven altı baklavada kaliteli yağ kullanılmıyor. Pastacılık ve baklavacılıkta kullanılan fırından süzülen yağ tekrar kenarda birikerek kullanılıyor" dedi.

"Cevizli baklavadaki hileyi anlamak zor"

Ekmek kırıntısının baklavanın içerisinde ceviz tozuna benzediğine dikkat çeken Acar, "Merdiven altı baklavalarda ceviz ile biraz karıştırılıp ekmek kırıntısı kullanılıyor. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi gerekir. Ekmek kırıntısından ceviz yapmak zor değil. Kaliteli baklavada mutlaka tereyağı ve birinci sınıf ceviz kullanıyoruz. Şeker de glikoz değil. Baklava cevizli veya fıstıklı olur. Fıstıkta da hile var. Leblebi tozu veya bezelyeden yapılabilir. Renkten anlaşılmayabilir ama tadına bakınca ortaya çıkıyor. Cevizli baklavadaki hileyi anlamak zor. Yanık yağ ile yapılan baklava daha esmer oluyor. Yemeden anlamak gerçekten zor. Aslında ucuz baklava almamamız lazım. Anlamak için ya koklamak ya da yemek lazım. En ucuz cevizli baklava şuanda 40 lira civarında başlıyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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