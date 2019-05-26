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Sosyal medyadan Erdoğan'a hakarete gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
 26 Mayıs 2019 14:51
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Sosyal medyadan Erdoğan'a hakarete gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'de yaşayan M.S.S (47) dün gece çıkan bir kavgada polise mukavemet ettiği gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin yapılan incelemesinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla arandığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı
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