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CHP'den 'asgari ücret' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:- "Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin uygulandığı 4. ülke konumuna gerilemiştir. Türkiye'nin ardından en düşük asgari ücret uygulayan ülkeler Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'dır"
 26 Mayıs 2019 15:12
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CHP'den 'asgari ücret' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin uygulandığı 4. ülke konumuna gerilemiştir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, koordinatörü olduğu Emek Büroları'nın asgari ücretle ilgili hazırladığı raporu paylaştı.

Avrupa Birliği genelinde ortalama asgari ücretin 5 bin lira olduğunu belirten Ağbaba, Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında Avrupa genelinde en kötü ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Kriz altındaki İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da asgari ücretlerin Türkiye'ye göre 2 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Ağbaba, Lüksemburg'daki asgari ücretin 6,5, Fransa ve Almanya'dakilerin ise 5,5 kat Türkiye'dekinden fazla olduğunu aktardı.

Ağbaba, Türkiye'deki asgari ücretin artan döviz kurları nedeniyle erimeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye, AB ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin uygulandığı 4. ülke konumuna gerilemiştir. Türkiye'nin ardından en düşük asgari ücret uygulayan ülkeler Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'dır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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