1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gölyazı, Göbeklitepe'ye rakip olacak

Bursa'da Uluabat Gölü kenarında 2600 yıllık geçmişi bulunan Gölyazı'da 3 yıl önce başlatılan arkeolojik çalışmalarda birçok tarihi eser ortaya çıkarıldı.
 26 Mayıs 2019 20:14
Yazdır
Gölyazı, Göbeklitepe'ye rakip olacak

Bursa'da Uluabat Gölü kenarında 2600 yıllık geçmişi bulunan Gölyazı'da 3 yıl önce başlatılan arkeolojik çalışmalarda birçok tarihi eser ortaya çıkarıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yer altı zenginliklerini gün yüzüne çıkardıklarını belirterek, "Nekropol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu bölgeyi açık hava müzesi ve bir arkeopark haline getirip halkın ziyaretine sunacağız. Gölyazı Göbeklitepe'ye rakip olacak" dedi. İhlas Haber Ajansı ekipleri Gölyazı'nın muhteşem güzelliğini ve arkeolojik alandaki çalışmaları havadan görüntüledi.

Gölyazı'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle güzel bir yerleşim alanı olduğun belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yer altı zenginliklerini de kısa sürede gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı'da 2600 yıllık mezarlıklarda ve çevrelerinde yapılan kazılarda dönemin hayat, ticaret ve dini inançlarına ait önemli bulgular çıkmaya devam ediyor. Nekropol (anıt mezar) kurtarma kazılarının devam ettiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Tarihi ve doğal güzelliği yanında eskiden kalan yerleşimlerin olduğu Gölyazı'daki yer altındaki zengin birikimleri tekrar gün ışığına çıkarmamız gerekiyor. Mevcut yapılaşmanın altında bir hazine yatıyor. Eski Roma ve daha önceki dönemlere ait, eserler oradadır. 50 Metre kazdığınız zaman orada bir Roma yolunu veya bir Roma evinin temelini görmemiz mümkündür. Biz tabi ki ilk olarak nekropol alanındaki kazılarla bu işe başladık. Uludağ Üniversitesiyle yapmış olduğunu çalışmalarda önemli bulgulara ulaştık. Nekropol alan içerisinde bir müze oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.

Kız Adası'ndaki çalışmaların da başladığını ifade eden Erdem, "Daha önceden var olan medresenin temellerine ulaştık. Tarihin önüne çıkarmak için çaba sarf edeceğiz. Tarihin izlerini takip etmemiz gerekiyor. Son zamanlarda çıkan Göbeklitepe, dünyada tarihe olan bakış açısını değiştirdi. İnsanlığın o dönemdeki tarihini gösteren bir bulguydu. Bizim bunlarla ilgili bulgulara ulaştığımız oluyor. Akademisyenlerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Turizm Bakanlığının çalışmaları ile buraya ciddi bir yatırım ve teşvik vermesini düşünüyoruz. Turizm Bakanlığına da bu konuyla ilgili bilgi verdik. Buranın yeniden harekete geçirilmesi gerekiyor. UNESCO tarihi mirasına dahil edilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu dünyaya açmalıyız. Gölyazı dünya miras listelerine girmesi için başvuruları yapacağız. Daha yapmamız gereken çok şey var. Ancak bunu sadece biz değil, bütün Bursa olarak birlikte gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, nekropolde yapılan çalışmaların ihale aşamasına geldiğini ifade etti. 8 dönümlük arazide, 8 farklı türde 28 mezarın gün yüzüne çıkartıldığını belirten Özkılınç, mezarlardan bulunan eserlerin de Bursa Arkeoloji Müzesi'nde saklandığını vurguladı. M.Ö. 5. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar burasının mezarlık olarak kullanıldığını söyleyen Özkılınç, "Mezarlardan bulduğumuz bulgularla Gölyazı'nın Bursa'nın diğer ilçeleriyle ticaret yaptığını da anladık. Son aşamaya gelinde bir kitap hazırlandı" dedi.

Nekropol alanının açık hava müzesi olması için ihale sürecine geldiklerini kaydeden Özkılınç, "Burada Roma dönemindeki ölü gömme, yani cenaze merasimlerinin canlandırılması ve bunların anlatılmasını planlıyoruz. Elbetteki bunları uzmanları görüşleri doğrultusunda yapıyoruz. Koruma Kurulu'ndan 2018 Haziran ayında geçici koruma yapılmasıyla ilgili onay alındı. Kazılar yapıldı, mezarlar ortaya çıktı ama bunların korunması gerekiyor. Her mezarın başına özellikleri, içinden çıkan bulgular bir tabelayla asılacak. Bir açık hava müzesi olacak. Şu an bu onaylı bir şekilde ihale aşamasında, bundan sonraki süreç de burayı halkın hizmetine açarak turizm ve kültüre kazandırmak. Bunun için plan projelerimiz hazır" diye konuştu.

Mevcut alanda bitkilerin temizlenmesiyle ilgili bilgiler de veren Özkılınç, "Her dönem bitki temizliği yapıyoruz. Bu temizliği keyfi yapmıyoruz. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin rehberliğinde buradaki endemik bitkileri koruyarak temizliğini sağlıyoruz. Buranın temizliği önümüzdeki günlerde yapılacak. Belediye Başkanımız Turgay Erdem'in onayı ile buranın halkımıza kazandırılması için çaba harcayacağız" şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nde arkeolog olarak görev yapan Leyla Çalışkan ise kayaya oyulmuş bir mezar hakkında bilgiler vererek, "8-9 tip mezar arasında bu arazide gördüğümüz en belirgin olanı kayaya oyulmuş mezar tipleri. O dönemlerde bu kaya toprağın altında çok yumuşak bir halde bulunuyordu. Daha kolay işleniyordu. Üzerlerine yazılar, şekiller yapılıyordu. Mezarların birkaç tanesinde sunum deliklerine rastladık. Bu da ölü gömme ritüellerinden bir tanesi. Ölü gömüldükten sonra sunum yapıyorlardı. Mezarların kapakları vardı fakat bunlar tahrip edilmiş halde bulundu" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bereketin 3 bin yıllık simgesi: İvriz Kaya Anıtı
26 Mayıs 2019 18:51		 Amik Ovası'nda kalan balıklar kurtarılıyor
26 Mayıs 2019 18:40
600 ton taşla yapıdı, uzaydan bile görülebiliyor
26 Mayıs 2019 16:41		 Kent estetiğine kadın dokunuşu
26 Mayıs 2019 16:16
Komşu'da 'Kapı vizesi' başladı
26 Mayıs 2019 16:04		 Bingöl'ün gizli hazinesi: Pargasur Şelalesi
26 Mayıs 2019 15:44
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
26 Mayıs 2019 15:35		 Gümüşhane'de 40 gözeli şelale büyülüyor
26 Mayıs 2019 15:19
Koçyiğit Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
26 Mayıs 2019 14:08		 Nemrut Dağı bayram tatilinde konuklarını bekliyor
26 Mayıs 2019 13:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
Polis, kadın meslektaşını öldürdü
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
TBMM bu hafta 2 önemli Kanunu görüşecek
Bağımsız aday, Binali Yıldırım lehine çekildi
Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?
'Fuatavni' hesabı kurucusunun mal varlığına el konulacak
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
spor düşmanı yazarlar 2
1 tl 1
Cuma gecesi 1
Unsuz protein pide 1
En sık söylenen yalanlar 3
en sevdiğim çiçek 4
ata tohumu 2
alışkanlık 2
Necip fazil kısakürek 4
Oynarken çulunu yırtmak 2
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam