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'Simgelerin köprüsü'nün Asya ayağı batırıldı

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında çalışmalar sürüyor - Köprünün Asya yakasında deniz içindeki ayağının bulunduğu noktaya yerleştirilecek 54 bin 800 ton ağırlığındaki keson suya batırıldı
 26 Mayıs 2019 15:27
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'Simgelerin köprüsü'nün Asya ayağı batırıldı

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yer alacak kule kesonu, suya batırıldı.

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları sona erdi.

Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarının batırma çalışmaları 9 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Asya yakasında, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için ise dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı tören düzenlendi.

Törenin ardından batırma çalışması başlayan, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu saatte 40 santimetre batma hızıyla yaklaşık 24 saatte dip montajına ulaştı.

Çalışmalar kapsamında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açılarak, boğazın her iki yönünde bekleyen gemiler belli bir sırayla trafiğe alınmaya başlandı.

- 1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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