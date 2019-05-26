Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gazeteci Sabahattin Önkibar'a yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
|26 Mayıs 2019 15:31
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Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Önkibar'ı darbeden 3 şüpheli ile bunlara araç kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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