Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|26 Mayıs 2019 15:35
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Merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 15.07'de merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7.1 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Deprem çevre ilerde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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