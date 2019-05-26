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Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 26 Mayıs 2019 15:35
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Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 15.07'de merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7.1 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Deprem çevre ilerde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

İhlas Haber Ajansı
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