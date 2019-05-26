'Kafa keseceğim' diyen kişiye gözaltı
Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
|26 Mayıs 2019 15:39
|Yazdır
Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajında Suriyeli olduğu belirlenen bir kişinin "kafa keseceğim" sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kafa keserim' diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı
26 Mayıs 2019 15:31
|Sosyal medyadan Erdoğan'a hakarete gözaltı
26 Mayıs 2019 14:51
|20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı
23 Mayıs 2019 22:48
|Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlendi
23 Mayıs 2019 21:11
|O polise kamu davası açıldı
23 Mayıs 2019 15:40
|1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi
20 Mayıs 2019 23:46
|Bir babanın hukuk mücadelesi
20 Mayıs 2019 23:31
|6 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili 10 gözaltı
19 Mayıs 2019 22:46
|Türk Interpol'ü Sarar çifti için devreye girdi
19 Mayıs 2019 21:58
|Ankara Büyükşehir, o davada müşteki oldu
18 Mayıs 2019 19:03