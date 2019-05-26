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'Kafa keseceğim' diyen kişiye gözaltı

Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
 26 Mayıs 2019 15:39
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'Kafa keseceğim' diyen kişiye gözaltı

Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajında Suriyeli olduğu belirlenen bir kişinin "kafa keseceğim" sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kafa keserim' diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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