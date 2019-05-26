Muhtarı öldüren şahıs tutuklandı
|26 Mayıs 2019 15:54
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde tüfekle vurularak öldürülen muhtarın katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İstihbari çalışmalar sonucunda yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde yaklaşık 5 yıl önceki kız alıp verme meselesi yüzünden aralarında husumet olan iki aile arasındaki 4 gün önce yaşanılan kavgada köy muhtarı Mustafa Yücel tüfek ile vurulmuş, kaldırıldığı Kahta İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Muhtarın ölümünün ardından harekete geçen jandarma ekipleri muhtarı öldüren Mehmet Sait D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Mehmet Sait D., Kahta ilçesinde yakalandı. Jandarma karakolunda ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Mehmet Sait D., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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