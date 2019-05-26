1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, meslek lisesi öğrencileri ile birlikte kitap okudu.
 26 Mayıs 2019 15:58
Yazdır
Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, meslek lisesi öğrencileri ile birlikte kitap okudu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra 20 dakika boyunca birlikte kitap okudu. Kitap Okuma etkinliğinde konuşan Kaymakam Pişkin, "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın ve Okuyan Bir Tosya Hayalim Var kampanyalarını başlattık. Kampanyamız kapsamında bağış yoluyla temin ettiğimiz kitapların bir bölümünü Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin yine kampanyamız kapsamında yaptırdığımız Şehit Özel Harekat Polisi Celal Yavuz Okul Kütüphanesine teslim ettik. 'Okuyan Bir Tosya Hayali'mize bir adım daha yaklaşmak için Muhasebe Bölümü 12-A sınıfı öğrencilerimizle birlikte kitap okuduk" dedi.

Etkinliğe Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizde boğulan lise öğrencileri defnedildi
26 Mayıs 2019 16:36		 'Kanıt' diye kimliklerin fotoğrafını çekip saklamışlar
26 Mayıs 2019 16:21
Ameliyatta unutulan sargı bezi, 9 ay sonra çıkarıldı
26 Mayıs 2019 16:10		 EYT'liler Yenikapı'da bir araya geldi
26 Mayıs 2019 15:49
Afrika sıcakları geliyor
26 Mayıs 2019 15:15		 Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak
26 Mayıs 2019 14:28
60 tescilli markası var; karaktere göre koku veriyor
26 Mayıs 2019 14:20		 Bayram yaklaştı, tezgahlar cevizle doldu taştı
26 Mayıs 2019 13:47
Tatilin ilk günü hayatının son günü oldu
26 Mayıs 2019 08:30		 Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
26 Mayıs 2019 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
'Fuatavni' hesabı kurucusunun mal varlığına el konulacak
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
TBMM bu hafta 2 önemli Kanunu görüşecek
Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?
3 ilçe, haftaya yeniden sandık başına gidecek
Yıldırım'dan Saadet Partisi iftarına telgraf
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Atsız 3
affetmek 1
en sevdiğim çiçek 4
vefa 1
Uyku 4
tarafsız değiliz istemeyen izlemesin 2
Erdemli olmak. 1
kitap 3
devlet 1
ikilemde kalmak 2
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam