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Ameliyatta unutulan sargı bezi, 9 ay sonra çıkarıldı

Ayşe Can'ın gittiği Bilecik Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgeninde, rahminde sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı. 29 santimetre uzunluğundaki sargı bezi, 9 ay sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı.
 26 Mayıs 2019 16:10
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Ameliyatta unutulan sargı bezi, 9 ay sonra çıkarıldı

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde fabrika işçisi Aysel Can (47), geçen yıl ağustos ayında Eskişehir Devlet Hastanesi'nde rahim ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra zaman zaman şiddetli ağrılar hisseden Ayşe Can'ın gittiği Bilecik Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgeninde, rahminde sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı. 29 santimetre uzunluğundaki sargı bezi, 9 ay sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı. Ayşe Can, Sargı bezi nedeniyle hala sağlık sorunları yaşıyorum. Gündelik hayatımda çok zorluk çektim, doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlattım dedi.

Söğüt ilçesinde oturan ve bir çocuk annesi Aysel Can?a, geçen yıl Ağustos ayında sancıları nedeniyle gittiği hastanede ?miyom kist? teşhisi konuldu. Eskişehir Devlet Hastanesi?nde rahim ameliyatı olan Can, hastanede bir süre kaldıktan sonra taburcu edilerek Söğüt?e döndü ve işçi olarak çalıştığı fabrikada günlük yaşamına devam etti. Her geçen gün artan ağrıları nedeniyle doktora gittiğini ancak bir sonuç alamadığını ifade eden Aysel Can, ?Çok sancılarım olduğu için gittiğim doktorlar sürekli içimde ?miyom kist? olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söylüyorlardı. Bende en son kansere dönebilir dedikleri için ameliyat olmaya karar verdim. Doktorların yönlendirmesiyle Eskişehir Devlet Hastanesi?nde ameliyat oldum. Ameliyatta rahim ve yumurtalıklarım alındı. Sonrasında sancılarım hiç bitmedi, sürekli sancılarım devam etti ve ben Söğüt ilçemizde sürekli hastaneye gittim. Bir akşam yine aşırı derecede sancılandığım için Söğüt?teki hastaneye gittim. Söğüt?teki doktorlar beni ambulans ile Eskişehir?e ameliyat olduğum hastaneye gönderdi. Orada beni muayene ettiler, ?iyisin, hiçbir şeyin yok? dediler. Sanki ben aşırı naz yapıyormuşum gibi muamele gördüm. Bana iğne yaptılar, serum taktılar, ağrı kesici verdiler ve geri gönderdiler dedi.

İKİNCİ AMELİYATTA SARGI BEZİ FARK EDİLDİ

Ağrılarının devam etmesi üzerine Bilecik Devlet Hastanesi?ne gittiğini anlatan Can, bu kez ultrason, film ile MR çekildiğini ve acilen ameliyat olması gerektiğini öğrendiğini söyleyerek, ?İkinci kez ameliyat olduğunda ilk operasyon sırasında rahmimde sargı bezi bırakıldığı, onunda bu süre içerisinde bağırsaklarıma yapıştığı tespit edildi. Gazlı sargı bezi bağırsağıma yapışmış ve bağırsağımda çürüdüğü için bağırsağımdan 10 santim kesmek zorunda kalmış doktor. Zaten hayatımda iki defa ameliyat oldum ben. Birisi Eskişehir Devlet Hastanesi, ikincisi de Bilecik Devlet Hastanesi. İçimdeki gazlı bezle 9 ay kadar yaşadım. Ben seramik fabrikasında çalışıyorum. İşim oldukça ağır. Şu anda ben çalışmakta çok zorlanıyorum. Beni bu şekilde ne kadar idare ederler onu da bilmiyorum. Bu durum özel yaşamımı oldukça etkiledi. Ben bu yüzden hukuki mücadelemi sonuna kadar vereceğim. Haklarımı arayacağım. Avukatım aracılığıyla doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin şeklinde konuştu.

Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü de Aysel Can?ın şikayetleri ve başvurusu üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

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DHA
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