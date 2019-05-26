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Denizde boğulan lise öğrencileri defnedildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önceki gün serinlemek için girdikleri denizde boğulan 2 lise öğrencisinin cenazesi, toprağa verildi.
 26 Mayıs 2019 16:36
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Denizde boğulan lise öğrencileri defnedildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önceki gün serinlemek için girdikleri denizde boğulan 2 lise öğrencisinin cenazesi, toprağa verildi.

Öğrencilerden Sıtkı Esen'in (17) cenazesi hastane morgundan alınarak, Babadere köyüne getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze, köy mezarlığına defnedildi.

Öğrencilerden İbrahim Sosyal'ın (17) cenazesi de Naldöken köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 öğrenci, 24 Mayıs Cuma günü okul çıkışında Ayvacık'ın Babakale köyü Akliman Plajı'nda denize girmiş, öğrencilerden Sıtkı Esen ve İbrahim Sosyal boğulmuştu.
Anadolu Ajansı
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