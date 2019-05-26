Denizde boğulan lise öğrencileri defnedildi

ERDOĞAN: 30 BİN YENİ SAĞLIK ÇALIŞANI İSTİHDAM EDİLECEK Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada bir müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakanım da güldüğüne göre anladı meseleyi demek ki, herhalde hazırlığı da vardır. Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun"