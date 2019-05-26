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600 ton taşla yapıdı, uzaydan bile görülebiliyor

Erzincan'da Keşiş Dağı'nın batı yamacında 600 ton taşla yapılan ve uzaydan da görülebilen Atatürk portresi, görenlerin ilgisini çekiyor.
 26 Mayıs 2019 16:41
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600 ton taşla yapıdı, uzaydan bile görülebiliyor

Erzincan'da Keşiş Dağı'nın batı yamacında 600 ton taşla yapılan ve uzaydan da görülebilen Atatürk portresi, görenlerin ilgisini çekiyor.

1982 yılında 59. Topçu Er Eğitim Tugayı tarafından Erzincan'ın kuzey kısmındaki tepede 7 bin 500 metrekarelik alanda gönüllü askeri personel tarafından Atatürk'ün bu güne kadar yapılmış en büyük portresi yer alıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük Atatürk portresi, uzaydan da görülebiliyor.

Portrenin tarihçesi hakkında bilgi veren Erzincan halkından Abdullah Aslan, "Uzaydan görülebilen bu Atatürk portresi 1982 yılında Topçu Binbaşı Yılmaz Bahar komutasında ressam Mustafa Aydemir, 17 kişilik teknik ekip, 3 bin gönüllü askerin çalışması sonucu tam bir ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlanmış. Atatürk portresinin yapımında 210 ton harç, 600 ton taş, 160 ton kum kullanılmış" dedi.

Aslan, "Ressam Mustafa Aydemir, portreyi kısa dönem askerliği sırasında tasarlamış. Daha önce hiç Atatürk resmi çizmemiş. Portreyi para harcamadan 29 günde yapmış. Beyaz boya için boya atıklarını, siyah boya için ise bazı işlemlerden geçirdikten sonra motor yağı kullanmış. Gerekli taşlar ve harç zeytinyağı tenekeleriyle taşınmış. Çalışmalar sırasında ayı ve kurt sürüleri yakınlarına kadar gelmiş. Portrenin uzun süre dayanması ve yüzlerce yıl sonraya kalması için çeşitli teknikler kullanmış. Ressam Mustafa Aydemir portre bittikten sonra komutanı altına imza atmasını söylediğinde, 'Bu portre Türk milletine aittir' diyerek kendi imzasını değil, dağın batı yamacına uzaydan da görülebilecek şekilde 'K. Atatürk' imzasını atmış" diye konuştu.

Uzaydan görülebilen Atatürk portresi, 2017 yılında Erzincan İl Özel İdaresinin katkılarıyla restorasyondan geçti.
İhlas Haber Ajansı
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