1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geleceğin uçak bakım teknisyenleri bu okulda yetiştiriliyor

Bursa'da 40 yıl önce kurulan ve kentin sanayisine birçok nitelikli eleman kazandıran Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesindeki Uçak Bakım Alanı ile başta THY olmak üzere birçok yerli ve yabancı hava yolu şirketinin uçak bakım teknisyeni ihtiyacını karşılıyo
 26 Mayıs 2019 16:46
Yazdır
Geleceğin uçak bakım teknisyenleri bu okulda yetiştiriliyor

Bursa'da 40 yıl önce kurulan ve kentin sanayisine birçok nitelikli eleman kazandıran Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesindeki Uçak Bakım Alanı ile başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere birçok yerli ve yabancı hava yolu şirketinin uçak bakım teknisyenlerini yetiştiriyor.

Okul Müdürü Metin Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisenin 1979 yılında kurulduğunu ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Meraklı, çalışkan ve gayretli öğretmenler ile idarecilerin okulda görev yaptığını belirten Sezer, okulda Uçak Bakım, Harita Tapu Kadastro, İnşaat, Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere 7 alanda yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

Her alanın kendi içinde güncel projeler ürettiğine değinen Sezer, bunların sonucunda çok olumlu dönüşler aldıklarını ve bu sayede okulun iyi bir noktaya geldiğini vurguladı.

Okul olarak 3 yıldır aktif şekilde sektörle iç içe çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Sezer, "Kariyer günleri, staj istihdamı, fuar gezileri, mezunların istihdamıyla alakalı sektörle etkili çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Uçak Bakım Alanı'nda okuyan öğrenciler staj çalışmalarını bir helikopterde veya uçak üzerinde yani hava aracı üzerinde yapmaktadır. Hem eğitim hem de istihdam açısından olumlu dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Sezer, geçmiş dönemlerde, sektörün ihtiyacına göre açılacak bölümler çalışması yapılarak, eğitim öğretime yön verildiğini söyledi.

Faaliyetlerini, sanayicilerle iş birliği halinde sürdürdüklerini dile getiren Sezer, şöyle devam etti:

"Uçak Bakım Alanı ile Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı altında İş Makineleri Dalı'mız bulunuyor. Bu alanlar Bursa'da sadece bizim okulda var. Bu alandan mezun olacak öğrencilere sektörün ciddi manada ihtiyacı var. Çocuklarımız gerek staj aşamasında ve mezuniyet sonrası rahat şekilde istihdam edilmektedir. Daha mezun olmadan bu öğrencilerin işleri hazır. Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon bölümlerinden de donanımlı mezunlara sahip olmaktayız. Son dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığımızın sanayicilerle yaptığı iş birliği protokolleri çerçevesinde artık yoğun şekilde sanayiciler okulumuzda. Haftanın her günü 5 farklı komite çalışması yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin de bu işi sürekli takip edip yenilendiği bir süreç içindeyiz. Bu durum bizi geliştirirken, sanayicilerimizin de nitelikli eleman bulmasına yardımcı oluyor."

- "276 öğrenci THY'de görev yapıyor"

Uçak Bakım Alanı Şefi Ahmet Ereğli ise Türkiye'de liselerde bu alanlardan dördüncüsünün, 1996 yılında okullarında kurulduğunu belirtti.

Alanda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Ereğli, "Şu ana kadar 276 öğrencim uçak bakım teknisyeni olarak THY'de görev yapıyor. Bu öğrenciler liseyi bitirir bitirmez işe başlıyor. Eskiden sadece Anadolu Teknik Programı'nda öğrenci alıyorduk, şimdi Anadolu Meslek Programı'nda da öğrenci alıyoruz. Her yıl iki sınıf alıyoruz. Sınıflarımız maksimum 26 kişi." dedi.

Ereğli, THY'ye eleman alımında İngilizce sınavlar da yapıldığı için öğrencileri bu dildeki iki yıllık kurslara yönlendirdiklerini belirtti.

Uçak Bakım Alanı'nın 2 yıl öncesine kadar THY'ye en çok öğrenci yetiştiren bölüm olduğuna dikkati çeken Ereğli, o dönem sorumlusu olduğu sınıftaki 21 öğrenciden 19'unun THY'de işe başladığını bildirdi.

Mezunlarının, dünyanın ve Türkiye'nin sayılı hava yolu firmalarında çalıştığını dile getiren Ereğli, şunları kaydetti:

"İş sahamız sadece hava yolu şirketleri de değil. Hava, deniz astsubaylığında çalışan, polis helikopterlerini tamir için polis kuvvetlerinde çalışan öğrencilerimiz var. Sağlık Bakanlığı helikopterlerinin bakım üssünde çalışan öğrencilerimiz var. Bizim yelpazemiz bayağı geniş. Ayrıca host ve hostes olarak çalışan öğrencilerimiz de var. Hatta pilot olan iki öğrencim var. Biri Airbus, diğeri de Boeing kullanıyor. Halen faal olarak ülkeler arası uçuş yapıyorlar. Çocuklarımız 5 bin lira maaşla işe başlıyor."

- "Herkese bu bölümü şiddetle tavsiye ediyorum"

Uçak Bakım Alanı 12'ncisi sınıf öğrencisi Alperen Bayraktutan, Türkiye çapında en iyi bölümlerden birinde öğrenim gördüğünü söyledi.

Alandan mezun olanların iş hayatını başarıyla sürdürdüğünü anlatan Bayraktutan, "Bu nedenle herkese bu bölümü tavsiye ediyorum. Okulumuzun öğretmenleri ve imkanları gayet iyi. Buradan mezun olup THY'ye girip uçak bakım teknisyeni olmak istiyorum." diye konuştu.

Aynı alan ve sınıfta okuyan Enes Ekici de havacılık hakkında birçok şey öğrendiklerini kaydederek, "Bu bölümü herkese tavsiye ederim. Ayrıca bölümün iş olanağı da fazla. Üniversite sınavına girip Milli Savunma Üniversitesini kazanmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Liseliler üretti, yemek artıklarını gübreye dönüştürüyor
26 Mayıs 2019 17:56		 Bu okulun öğrencileri okuldan çıkmak istemiyor
26 Mayıs 2019 14:32
Özlem öğretmen, doktora için İsviçre'ye gidiyor
25 Mayıs 2019 23:51		 'Öğrencilerimiz mezun olmadan iş teklifi alıyor'
25 Mayıs 2019 18:18
Atık bilgisayar bataryalarından 'Yeşilbank' ürettiler
25 Mayıs 2019 12:46		 İTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi
25 Mayıs 2019 12:40
Lüks otellerin gelecekteki şefleri meslek liselerinde yetişiyor
25 Mayıs 2019 12:29		 MEB sınıfları açık havaya taşıdı
23 Mayıs 2019 22:43
Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak
23 Mayıs 2019 22:37		 Geleceğin denizcileri bu lisede yetişiyor
23 Mayıs 2019 19:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
TBMM bu hafta 2 önemli Kanunu görüşecek
'Fuatavni' hesabı kurucusunun mal varlığına el konulacak
Bağımsız aday, Binali Yıldırım lehine çekildi
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?
Polis, kadın meslektaşını öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Necip fazil kısakürek 4
hayal kırıklığı 4
kral fm 2
zorunda olmak 4
bir fotoğraf karesi 3
Atsız 3
memurlar.net te ileti paylaşımı 1
devlet 1
cumhurbaşkanlığı yemini 2
Cuma gecesi 1
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam