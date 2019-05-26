Kapadokya'da 'Alan Başkanlığı' sevinci

AK Parti milletvekillerinin, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması, bölgedeki sektör temsilcileri ve turizmciler tarafından olumlu bulundu.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasanın çıkmasında katkısı bulunanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Bunun bölgenin geleceği açısından önemli bir karar olduğunu belirten Durmaz, Kapadokya Alan Başkanlığı ile insanlık mirası kabul edilen bölgenin tek elden yönetilip korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanabileceğini vurguladı.

Bölgedeki bazı peribacalarının çatlamalar nedeniyle yıkılma riski bulunduğunu anlatan Durmaz, tek elden yönetim sayesinde, bu tür doğal zenginliklerde sağlamlaştırma çalışması yapılabileceğini ifade etti.

Durmaz, "Kapadokya'nın korunması ve kullanılarak yaşatılması bağlamında önemli bir yasa. Bu yasayı yıllardır bekliyorduk. Yetki karmaşası ve kurumlar arasındaki iletişimsizlikten dolayı bölgemiz zarar görüyordu. Tek elden yönetimle bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bölgede yaşayan halkın da bu yönetimde olması gerektiğine inandığını dile getiren Durmaz, şöyle devam etti:

"Alan Başkanlığı ile yerel yönetimler iş birliği yaparsa peribacaları daha nice yıllar korunabilecektir. Biz yıllardır belde içinde öksüz kalmış çocuk gibi bazı peribacalarının yalnız kaldığını biliyoruz. Vatandaşın geçmişten beri kullandığı peribacalarında bir sorun yaşanmazken, kullanım dışında olan vadilerdeki ve belde içindeki peribacalarının bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Göreme merkezdeki Roma Kalesi de yıkılma tehlikesi yaşıyor. Kimse sahiplenmediği için çatlamalar oluştu, yıkılma riski olan onlarca peribacası var."

Bölgede faaliyet gösteren bir acentenin sahibi, turizmci Coşkun Kırtıl da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın korunabilmesi amacıyla plan, programa ihtiyaç olduğunu, yeni yasa sayesinde sorunların ortadan kalkacağını umut ettiğini belirtti.

Yasanın, Kapadokya'nın ileride daha iyi olması için yapıldığına inandığını anlatan Kırtıl, "Turizmciler yatırım konusunda çok zorlanıyor. Umuyorum yatırımların planlı şekilde hayata geçmesi ve bölgenin korunmasının sağlanmasına vesile olur. Belediyeler, bakanlıklar, koruma kurulları, sit alanlarında farklı farklı görüşler bildiriyordu. Turizmciler ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Alan yönetimiyle tek elden hızlı karar alınarak yürütmenin sağlanacağını düşünüyorum." dedi.

- "Amaç, doğal yapıyı koruyarak gelecek nesillere aktarmak"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise TBMM'de kabul edilen yasanın nasıl uygulanacağıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Menekşe, Kapadokya Alan Başkanlığının faaliyetlerini kapsayacak bir yönetmelik oluşturulacağını, bunun ardından 4 ilçe, 9 belde ve 21 köyü ilgilendiren kuruluşun çalışmalara başlayacağını söyledi.

Alan Başkanlığının kentin valisi tarafından yürütülmesi yönünde görüş beyan ettiklerini bildiren Menekşe, "Başkan, 2 yardımcı ve 11 komisyon üyesi ile bu sistem yürütülecek. Komisyon üyeleri, konusunda uzman akademisyenler ve tecrübeli kadrolardan oluşacak. Komisyon kararı uygulanarak mevcut yapı korunacak. Burası, yüzyıllarca turizmden gelir elde edilen bir bölge olarak hayat bulacak." ifadelerini kullandı.

Alan yönetimi sayesinde bölgenin yüzlerce yıl sonrasına bozulmadan, korunarak taşınacağını vurgulayan Menekşe, şunları kaydetti:

"Alan yönetimi konusunda yönetmelik oluşturulacak. Sistem ve teşkilatlanma en güzel şekilde nasıl olur, bunu ortaya koymaya çalışacağız. Bölgenin büyük çoğunluğu şahıs mülkiyeti. Özel mülkiyeti devlet zorla elinden alamaz, burası hukuk devleti. Buradaki tek amaç, doğal yapıyı koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek. Hem bölge halkı hem ülkemiz kazanacak hem de dünya kazanmış olacak. Burayı rant alanı olarak görmek isteyenlerin öyle bir amaca kesinlikle ulaşamayacağını bugünden söylemek istiyorum."