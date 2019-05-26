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Ehliyetsiz sürücüye 4 bin TL para cezası

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına alınırken, araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin TL para cezası kesildi.
 26 Mayıs 2019 17:01
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Ehliyetsiz sürücüye 4 bin TL para cezası

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına alınırken, araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin TL para cezası kesildi.

Ereğli'de il dışından gelen araçlara yönelik yapılan uygulamada; uygulamadan kaçmaya çalışan araç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyon neticesinde durduruldu.

Araç içeresinde E.M. ve H.A isimli şahıslar uyuşturucu maddeler ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Araç içesinde yapılan aramada 110 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek H.A ve E.M gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar Adli makamlarca Adli kontrolden geçtikten sonra E.M isimli şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan ayrıca 4 bin TL para cezası uygulandı.

İhlas Haber Ajansı
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