Bir buçuk metrekarede 'tatlı tatlı' para kazanıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ev hanımıyken aile bütçesine katkı sunmak için 8 yıl önce tatlı üretimine başlayan Kadriye Özdemir (42), bir buçuk metrekarelik dükkanda rızkını çıkarıyor.

Titizliği ve çalışma azmiyle çevresinin takdirini kazanan Özdemir, küçücük dükkanı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin de büfe işlettiğini, 8 yıl önce açtığı küçük işletmesinin de katkısıyla kimseye muhtaç olmadan 3 çocuklarını yüksekokul ve üniversitede okuttuklarını söyledi.

Tatlıcı dükkanı sayesinde kızının laboratuvar teknisyenliği bölümünü bitirdiğini, oğlunun spor yönetiminden mezun olduğunu belirten Özdemir, diğer oğlunun da 4 yıllık bankacılık ve sigortacılık bölümünde son sınıfı eğitimi aldığını anlattı.

- "Şükürler olsun 8 yıldır ayaktayız"

İş yeri açma fikrini eşinin verdiğini belirten Özdemir, "Eşim daha önce bu işin hayalini kurmuş. Bana 'makine alsam tatlı imalatı yapabilir miyiz?' diye sordu. Ben alacağını tahmin etmezken evimize getirdi. Allah nasip etti bugünlere kadar geldik. Buradan ekmek yiyoruz. Bir buçuk metrekare dükkanda çocuklarımı okuttum, ellerine mesleklerini aldılar. Bu iş yerini açtıktan sonra bize ömür biçtiler. 'Bir yıl sonra kapatıp gider' dediler. Şükürler olsun 8 yıldır ayaktayız." diye konuştu.

- "Küçük adımlarla bugünlere geldim"

Kadınlara tavsiyede bulunan Özdemir, şunları dile getirdi:

"Herkes çalışsın, boş durmasın. Evde üretebiliyorsa evde, dışarıda üretebiliyorlarsa dışarıda üretsin. Ben iş yerimi açmadan önce de evde baklava yapıp satıyordum. Küçük adımlarla bugünlere geldim. Türk kadını her zaman çalışıp üretime katkı sunmalı."

Müşterilerinin beğenisine sunduğu ürünlerin evde yapılan ürünlerden hiçbir farkı bulunmadığına işaret eden Özdemir, "Müşterilerim yaptığım ürünlerin lezzetli olduğunu söylüyor. Tatlılarımın şerbetini kendim yaptığım için lezzeti farklı geliyor. Onları duydukça hoşuma gidiyor, gururlanıyorum." dedi.

Özdemir, iş yerinde sipariş üzerine pasta ve börek çeşitleri de yaptığını, ürünleri kargo aracılığıyla Türkiye geneline gönderdiğini aktardı.

Nezih Özdemir de eşinin işlerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Eşimin bu işi yapabileceğine inandım. Yaptığı hamur işleri tamamen doğal. Kendine inanan tüm bayanlar çalışmalı. Bir şeyler üretmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir'in müşterilerinden Ferdi Kömürcü de "Ablamı sonuna kadar destekliyoruz. Tatlıları gerçekten şahane, takdiri hak ediyor ve çalışma azmine hayranız." diye konuştu.