İmamoğlu: Ev ziyareti yapın, görev almayı teşvik edin
|26 Mayıs 2019 17:31
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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bostancı Gösteri Merkezinde İstanbul Gönülleri ile bir araya geldi. Burada konuşan İmamoğlu, ?Bu ülkenin ve bu şehrin müthiş insan kaynağı ve muazzam gençleri, çocukları, kadınları var. Çok güzel işler üreteceğiz. O yüzden aldığım sorumluluğun karşılığında hiçbir şekilde korkmuyorum, endişe etmiyorum. Asla yılmayacağız, çok çalışacağız. Moralimizin bozulduğu anda 'Asla vazgeçmeyeceğiz' diyeceğiz. diye konuştu.
18 GÜNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN CEBİNE 45 TL KOYDUK. SUYU UCUZLATTIK
İmamoğlu, Bize fırsat tanınmadı. 17-18 günde alelacele yetkimizi elimizden aldılar. Ama gördünüz, israfı önleyerek, tasarruf yaparak insanların cebine nasıl kazanç sağladığımızı bu kısa sürede ortaya koyduk. Herkese bunu anlatın. 18 günde öğrencilerimizin cebine 45 TL koyduk. Suyu ucuzlattık. Dini, milli ve resmi bayramlarda ücretsiz ulaşımı sağladık. 18 günde yaptıklarımızı kıskanan o bir avuç insan düşünseniz ya, 1800 günde vallahi çatlarlar. Biz, o bir avuç insanı çatlatmaya ama 16 milyon insanı mutlu etmeye geldik dedi.
EV ZİYARETLERİ YAPIN, GÖREV ALMAYI TEŞVİK EDİN
İmamoğlu, Disiplinli çalışırsak başarıyı elde ederiz. Ev ziyareti yapın, görev almayı teşvik edin. On binlerce insanla süreci destekleyeceğimiz için o aldığınız sandık listesinde her komşunuzu ziyaret edin, bu kardeşinizin selamını onlara iletin. Tartışın, paylaşın, konuşun ama asla münakaşa etmeyin. Sandıkların güvenliğini sağlamayı ilçedeki sandık başından seçim kurullarına, il seçim kurullarına, YSK'ya kadar sandık güvenliğini hep birlikte sağlamaya hazır mıyız şeklinde konuştu.
SİZLERE SÜRPRİZLERİM OLACAK
Bayramdan sonraki 2 haftanın çok önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Sizlere sürprizlerim olacak. Güzel şeyler söyleyeceğim son bir hafta kala. Sandığa hazırlık yapalım. Eğitimlere katılın. Mutlaka sandıkta görev alalım. Binlerce avukat görev alacak. Farkında mısınız Her şey çok güzel olmaya başladı. Umut, yüzlerinizi güldürüyor. Enerjimiz çok yüksek. Bana 24 saat yetmiyor. Enerjisi yüksek bir kardeşiniz var. Ayağa kalkın İstanbul. Herkese söyleyin. Herkes konuşsun. Ve deyin ki, ' Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. diye konuştu.
İmamoğlu, daha sonra Samandıra'ya geçerek seçim otobüsünden vatandaşı selamladı.
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