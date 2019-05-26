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Emniyetten 'fişleme' iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü: - "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir"
 26 Mayıs 2019 17:41
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Emniyetten 'fişleme' iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğünden, üniversite öğrencilerinin fişlendiği iddiasına ilişkin, "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir." açıklamasında bulunuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Emniyet Müdürlüğünce fişlendikleri öne sürülen üniversite öğrencilerinin kaldıkları yurtlardan çıkarıldıkları ve öğrenim burslarının kesildiği yönünde haberlerin yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı
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