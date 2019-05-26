Kızkalesi bayram tatiline hazır
|26 Mayıs 2019 17:51
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Mersin'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en bilinen bölgesi olan Kızkalesi'nde Ramazan Bayramı tatili hazırlıkları tamamlandı.
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, yaptığı açıklamada, turizmcilerin 9 günlük bayram tatili ile yeni turizm sezonuna hazır olduğunu belirtti.
Bu yıl havaların geç ısındığını anlatan Öztop, "Havaların ısınmasıyla Kızkalesi misafirlerini ağırlayacak. Bölge şimdiden dolmaya başladı. Tatilde yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Bu yaz önceki yıllardan daha iyi bir turizm sezonu geçireceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.
Öztop, Kızkalesi bölgesinin denizi ve plajıyla tarihle iç içe yüzmek isteyenlere ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna işaret ederek, herkesi beklediklerini vurguladı.
Bu arada, havaların ısınmasıyla hareketlilik yaşanan bölgede birçok kişi de denizin tadını çıkarıyor.
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