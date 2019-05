Hayallerini kilolarından kurtularak gerçekleştirdi

DÜZCE'de, 170 kiloya ulaşan Seçil Horata (31), tüp mide ameliyatının ardından yeni bir hayata başladı. Horata, bir yılda 87 kilo vererek 83 kiloya kadar düştü. Yaşından dolayı polis olamayan Horata, üniforma aşkını silahlı güvenlik görevlisi olarak giderdi, bitirmediği liseyi tamamlayıp üniversite kazandı, çocuklarına daha çok zaman ayırmaya başladı.

Seçil Horata yaşadığı stres ve 2 erkek çocuğunu doğurmasının ardından 140 kiloya çıkarak, ilk evliliğini kiloları nedeniyle bitirmek zorunda kaldı. Seçil Horata daha sonra ikinci evliliğini yaptı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra yine kilo alarak 170 kiloya ulaştı. Hayatı oldukça zorlaşan Seçil Horata, ikinci evliliğini de bitirmek zorunda kaldı. Hayatının daha da zorlaşacağını ve hayallerini gerçekleştiremeyeceğini anlayan Seçil Horata, kilo vermeye karar verdi. Düzce Üniversitesi?nde 1 yıl önce tüp mide ameliyatı olan Seçil Horata, 87 kilo vererek 83 kiloya kadar düştü. Seçil Horata?nın hayatı kilolarından kurtulunca yeniden başladı.

Seçil Horata kilo verdikten sonra hayali olan polis olamadı, ancak üniforma aşkı nedeniyle silahlı özel güvenlik görevlisi sertifikası aldı. Ardından yarım bıraktığı liseyi bitirdi ve üniversite kazandı. En büyük hayali olan çocukları ile zaman geçirmek olan Seçil Horata, ev işlerini de kendisi rahatça yapmaya başladı.

Yaşadığı süreç hakkında bilgi veren Seçil Horata, Doğumla başlayıp, sıkıntı, stres ve ailevi hayatlarla devam eden çok değişik ve sıkıntılı bir dönemdi. 140 kilolarda seyrederken en son 170 kiloya kadar çıktım. 170 kiloya çıktığımda bir oturup düşünme kararı aldım. Artık bu kilolarla devam edemeyeceğimi anladım. Bunun içinde o dönem değil ancak ilerisi için sıkıntı olacağını fark ettim. Çok yoğun bir dönemdeydim ama kilolarımın bana problem olacağını tahmin ettiğim için tüp mide operasyonu olmaya karar verdim. Bu sayede kilo verme adımını başlatmış oldum dedi.

'YÜRÜME VE GİYİM KONUSUNDA ZORLUK ÇEKİYORDUM'

Horata, özellikle yürüme ve giyim konusunda oldukça zorlandığını ifade ederek, Çok çabuk yoruluyordum, nefes nefese kalıyordum. Hiçbir şekilde rahat giyinemiyordum. Giyim konusunda sıkıntılarım vardı. Bir mağazaya gittiğimde istediğim bir şeyi almak bir kenara istemediğim şeyi dahi alamıyordum. Giyim konusunda sıkıntı çektiğim için dikiş kursuna gittim ve hem kendim hem çocuklarım hem de giyim problemimi aşmak için kursu tamamladım ve dikiş belgesi aldım diye konuştu.

'BÜTÜN HAYALLERİMİ KİLO VERDİKTEN SONRA GERÇEKLEŞTİRDİM'

Horata hayallerini kilo verdikten sonra gerçekleştirmeye başladığını belirterek, Çocukluğumda hayalim polis olmaktı. Çok iyi derslerim olmasına rağmen okuyamadım. Lise son sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Okulumu bir azimle bitirme çabasındaydım. İlk önce dışardan açık lise okuyarak açık liseyi bitirdim. Daha sonra özel güvenlik olmak için silahlı güvenlik kursuna katıldım ve silahlı güvenlik belgesi aldım. Üniversite sınavlarına girdim. Şu an Anadolu Üniversitesi?nde 4 yıllık maliye okuyorum dedi.

Horata kilolardan kurtulmasıyla birlikte hayatının muhteşem bir hal aldığını anlatarak, şöyle konuştu

87 kilo verdim. Hayatımda her şey değişti. Muhteşem bir hayatım oldu. Dördüncü katta oturuyorum. Dört kat çıkmak benim için eziyetti ve çıkamıyordum. Her katta hatta her basamakta dinlenmek durumunda kalıyordum. Kilo vermenin bana çok büyük artıları oldu. Özellikle hayallerimi gerçekleştirmek konusunda en büyük yardımcım kilo vermek oldu.

Seçil Horata?nın çocukları Bekir Berat Uslu, Abdulla Azat Uslu ve Ceyda Ceylan da bu durumdan mutlu. Ceyda, Şimdi daha iyi. Zayıfladı bizimle ilgilenebiliyor. Parklara gidebiliyoruz, yürüyebiliyoruz. Anneme şimdi daha iyi sarılabiliyorum. Önce ki halinde sarılamıyordum. Annem böyle daha güzel oldu. Daha mutluyuz dedi.

