Ünlü sanatçı Eşref Kolçak hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti.
|26 Mayıs 2019 18:11
|Yazdır
Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Türk sinemasının usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, uzun zamandır akciğerlerinin su toplaması sebebiyle tedavi görüyordu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Kolçak, yeniden rahatsızlanınca Gemlik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.
Kolçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
2017 yılında pop müzik sanatçısı oğlu Harun Kolçak'ı toprağa veren Eşref Kolçak'ın cenazesi ile alakalı ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayıp ihbarı yapılan kadın sığınmaevinde bulundu
26 Mayıs 2019 19:01
|Berberde 'kişiye özel' hizmet
26 Mayıs 2019 18:56
|Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde serinledi
26 Mayıs 2019 18:46
|TÜİK ölüm nedenlerini açıkladı
26 Mayıs 2019 18:27
|Çocukları en çok onlar ısırıyor!
26 Mayıs 2019 18:16
|Hayallerini kilolarından kurtularak gerçekleştirdi
26 Mayıs 2019 18:06
|Kızkalesi bayram tatiline hazır
26 Mayıs 2019 17:51
|Abi-kardeş Yunanistan'da bükmedik bilek bırakmadı
26 Mayıs 2019 17:36
|Bir buçuk metrekarede 'tatlı tatlı' para kazanıyor
26 Mayıs 2019 17:16
|Denizde boğulan lise öğrencileri defnedildi
26 Mayıs 2019 16:36