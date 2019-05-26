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Amik Ovası'nda kalan balıklar kurtarılıyor

Havaların ısınmasının ardından ovada biriken suların çekilmesiyle kuruyan dere ve kanallarda kalan yavru balıklar, doğaseverlerce toplanıp göle bırakılıyor
 26 Mayıs 2019 18:40
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Amik Ovası'nda kalan balıklar kurtarılıyor

Hatay'da kış mevsiminde sulak alan haline gelen Amik Ovası'na çevredeki akarsulardan giren, suların çekilmesiyle dere ve kanallarda kalan yavru balıklar, doğaseverlerce kurtarılıyor.

Ovada bir araya gelen yaklaşık 120 doğasever, ellerinde file ve kovalarla küçük su birikintilerindeki balıkları yakalayarak kamyonet kasasında brandayla oluşturdukları havuza doldurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilde yoğun yağışlar nedeniyle Amik Ovası'nın sular altında kaldığını hatırlattı.

Çolakoğlu, Amik Ovası'nda birkaç aylık su baskınından sonra suların çekilmeye başladığını belirterek, ovada bulunan anaç balıkların bir şekilde nehirlere giderek canlarını kurtardığını söyledi.

Havaların ısınması nedeniyle sular çekilince oluşan göletlerde bazı balıkların sıkıştığını ifade eden Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Bu göletlerde, su yataklarında yavru balıkların olduğunun haberini aldık. 10 gündür Müdürlüğümüz ve Hatay Tabiatı Koruma Derneğiyle beraber bu yavru balıkları almak suretiyle bunları Reyhanlı ve Kırıkhan'daki göllerimize bıraktık. Hem buradaki balık popülasyonunun artmasını sağladık hem de yavru balıkları kurtarmış olduk. Şu ana kadar 1 milyona yakın balığı aldık ve göllere bıraktık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. İnşallah bu yavru balıkları kurtarmış olacağız."

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç de dernek üyeleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla 10 gündür Amik Ovası'nda mahsur kalan balıkları kurtarmak için çaba gösterdiklerini anlattı. Öğünç, "Bu bölgede düzenli aralıklarla balıkları kurtarma çalışmaları gerçekleştirdik. Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi, DSİ'nin ve Hatay Vali Yardımcımız Mahmut Hersanlıoğlu'nun bize desteği oldu. Bugün yaklaşık 120 kişi canlılara bir nebze hayat sağlamak için yanımızda bulundular." dedi.

Öğünç, çalışmaların devam ettiğini ve hedeflerinin yaklaşık 2 milyon balığı kurtarmak olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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