Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde serinledi
Hava sıcaklığının 26 derece, nem oranının da yüzde 74 ölçüldüğü Antalya'da turistler sahilleri doldurdu
|26 Mayıs 2019 18:46
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Turizmin başkenti Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler denizde serinledi.
Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem oranı ise yüzde 74 ölçüldü.
Ramazan dolayısıyla yerli turistin çok fazla tercih etmediği Konyaaltı Sahili'nde, yoğunluğu yabancı ziyaretçiler oluşturdu.
Sıcak havada serinlemek isteyen turistler, denizin keyfini çıkardı. Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise su sporları yaparak vakit geçirdi. Bazıları da kitap okumayı, sahil kenarında yürüyüş yapıp, bisiklete binmeyi tercih etti.
Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzerek hem de kumdan heykeller yaparak eğlenceli zaman geçirdi.
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