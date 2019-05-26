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Berberde 'kişiye özel' hizmet

Afyonkarahisarlı berber Oktay Bozdemir, dükkanına yaptırdığı dolaplarda yaklaşık 120 müşterisi için ayrı ayrı muhafaza ettiği havlu, ustura, makas ve taraklarla kişiye özel hizmet veriyor
 26 Mayıs 2019 18:56
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Berberde 'kişiye özel' hizmet

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 26 yaşındaki berber Oktay Bozdemir, yaklaşık 120 müşterisi için hazırladığı kişiye özel havlu, ustura, makas ve tarağı, dükkanında yaptırdığı dolaplarda muhafaza ederek kullanıyor.

Oktay Bozdemir, AA muhabirine, 15 yıldır ilçede berberlik yaptığını, 2 ay önce de müşterilerine hijyen adına kişiye özel hizmet vermeye başladığını söyledi.

Dükkanında müşterilerine özel dolaplar yaptırdığını belirten Bozdemir, şöyle devam etti:

"Dolaplara kişiye özel havlu, ustura, makas ve tarakları koyarak müşterimize özel olduğunu hissettirmek istedik. Dükkanımda 96 özel müşterimizin kendisine ait dolabı vardı. Uygulama ilgi görünce yeni bir dolap daha yaptırdık. Yaklaşık 120 müşterimize kişiye özel hizmet veriyoruz. Yeni talep gelirse biz de yeni dolap gözleri ile kişiye özel malzemelerin sayısını artırabiliriz."

- "Hijyen çok önemli"

Bozdemir, bu hizmetle ilgili müşterilerden olumlu dönüşler aldığını dile getirdi.

Müşterilerinin uygulamadan çok memnun olduğunu anlatan Bozdemir, şunları kaydetti:

"Kişiye özel hizmet, ilçedeki diğer meslektaşlarımın da ilgisini çekiyor. Hatta bazıları yakında bu uygulamaya başlayabilir. Başka illerde de benzer uygulamalar yapan berberler var. Bunun tüm berberlerde yaygınlaşmasını isterim. Çünkü hijyen çok önemli. Aksi durumlarda bazı istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için örnek bir uygulama olduğunu düşünüyorum."

- "Aldığımız hizmetten memnunuz"

Müşterilerden Ömer Çetinkaya da uzun yıllardır tıraş için Bozdemir'in dükkanına geldiğini söyledi.

Berberde kendine ait eşyalarla tıraş olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çetinkaya, "Dolapta ismimin olması kendimi özel hissettiriyor. Özel müşteriler olarak biz aldığımız hizmetten memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kadir Baybaş da kişiye özel malzemelerle berber hizmetini çok beğendiğini anlatarak, "Şu anda dükkanda bir dolabım yok. Ancak hijyen açısından çok güzel bir uygulama. Şimdi bir dolap da ben istiyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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