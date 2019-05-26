Denizli'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
|26 Mayıs 2019 19:11
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akköy'den Aşağışamlı Mahallesi istikametine giden Mehmet Aslan (18) yönetimindeki 20 BD 534 plakalı motosiklet, tarla yolu mevkisinde, iddiaya göre, toprak yolda oluşan toz dolayısıyla görüş mesafesinin düşmesi üzerine aynı yöne giden arkadaşı ehliyetsiz sürücü E.E'nin (15) kullandığı 20 BE 629 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada, diğer sürücü E.E. ile motosikletlerdeki F.G. ve M.B.A. isimli gençler ise yaralandı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Mehmet Aslan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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