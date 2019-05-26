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Otobüs firmalarında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı nedeniyle ailelerini ve yakınlarını ziyaret etmek isteyenlerin ilgi gösterdiği şehirler arası otobüsler için biletlerin büyük bölümü satıldı. İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, tatile bir hafta kala biletlerin yüzde 80'inin satıldığını söyleyerek, artan taleplere ek seferler koyarak yanıt vereceklerini söyledi.
 26 Mayıs 2019 19:26
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Otobüs firmalarında bayram yoğunluğu

İzmir'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sevdikleriyle hasret gidermek için otobüs firmalarının yolunu tuttu. Tatile yaklaşık bir hafta kalmasına karşın son anda bir hüsran yaşamak isteyenler, biletlerini şimdiden aldı.

Geçmiş yıllara göre bu sene ilk kez bu mevsimde çok fazla yoğunluk yaşadıklarını ifade eden İZOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, bilet satışlarında yüzde 80 oranını yakaladıklarını söyledi. Yeni İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra özellikle İstanbul için ek seferler koymaları gerektiğini anlatan Manisalı, "İstanbul'a gitmesi gereken yolcularımız daha çok otobüsü tercih ediyor. Çünkü İstanbul Havalimanı çok uzak. Bu mesafeler otobüslere talebi arttırdı. Yüzde 80 doluluk oranındayız. Güzel bir Ramazan Bayramı bizi bekliyor. Teşkilat olarak yoğunluğa hazırız. Yolcularımızı bekliyoruz. 7- 24 esasına uygun olarak izin yapmadan çalışıyoruz" dedi.

Bayram tatilinin uzun olmasına bağlı olarak hem kısa hem de uzun mesafeli seferler için yoğun olarak bilet siparişi aldıklarını anlatan Manisalı, talepleri ek seferlerle karşılayacaklarını belirterek İzmirli yolculara şu uyarılarda bulundu:

"Önümüzdeki hafta başından itibaren ek seferler başlar. Çalışan vatandaşlar iş yeri izinlerini ona göre alıyor. İzine çıkma tarihini öne çeken çok sayıda yolcu var. Tatil planı yapanlar bilet almak için geç kalmış sayılmaz. Ek seferlerden de internet üzerinden ya da direk buraya gelerek faydalanabilirler. Ancak yolcularımızı otobüs terminallerinin dışında hiçbir yerden kalkan otobüslere binmemeleri konusunda uyarıyorum. Biz buradan onaylanmamış hiçbir aracın dışarı çıkmasına izin vermiyoruz. Ama bazı şirketler terminalin dışından ya da biraz ilerisinden yolculara 'sizi oradan alacağız' diyerek beyanda bulunuyor. Bunlar tamamen trafiğe çıkışı yasak ve belgesiz araçlar. Daha önce Anneler Günü'nde büyük bir felaket yaşanmıştı. O araç otogardan çıkış yapmamıştı. Bütün vatandaşlarımızı kendileri ve sevdiklerinin canları için hassasiyete davet ediyorum."

'DAHA ÖNCE BİLET BULAMADIĞIM OLMUŞTU'

Bayramda İzmir'den memleketi Kars'a yolculuk yapacak olan Behman Yaşlak da biletini erken alarak kendisini garantiye alan yolculardan biri oldu. 2 Haziran'da yolculuk yapacağını belirten Yaşlak, "Kars'a gideceğim, yolculuğum 24 saat sürecek. Şimdi aldım biletimi. Yoğunluk olabileceğini düşünerek biletimi erken aldım. Ben garaj personeli olduğum halde daha önce bilet bulamadığım olmuştu. Her sene bu yoğunluk yaşandığı için biletimi erken tarihlerde alıyorum" dedi.

DHA
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