Niğde'de patates ekim alanı arttı
|26 Mayıs 2019 19:31
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Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yıllık ortalama 800 bin ton üretimle Türkiye birincisi olan Niğde'de çiftçilerin hazırlıklarını tamamlayarak patates ekimine başladığını söyledi.
Patatesin geçen yıl raflarda kilo fiyatının 6 liraya kadar yükseldiğini belirten Veli Kenar, bu yıl ekim alanlarının yüzde 10 arttığını kaydetti.
Niğde'de yazlık ve kışlık olmak üzere patates ekimleri yapıldığını belirten Kenar, "Altunhisar ilçemizde turfanda olarak tabir ettiğimiz yazlık patates ekimlerimizi yapmıştık ve Ağustos ayı itibariyle hasadına başlayacağız. Şuanda kışlık patates ekimlerimizi yapıyoruz. Niğde'de patates ekimleri Nisan ayının sonu itibariyle başlamış olup ekimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 240 bin dekar alana patates ekimi yapılmasını bekliyoruz. Niğde'de geçen yıla göre patates ekim alanında yüzde 10 gibi bir atış bekliyoruz. Bu artışın sebebi ise patatesin hak ettiği değeri bularak para etmesi" dedi.
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