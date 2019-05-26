Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'sevgi abla'

Balıkesir'in Manyas İlçesi Dereköy Mahallesi'ni davuluyla sahura, 53 yaşındaki 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt uyandırıyor. 6 yıldır davulu ile sokak sokak gezerek sahur vaktinde mahalle sakinlerini kaldıran Sevgi Cankurt'u görenler ile şaşırıyor

Baıkesir'in Manyas İlçesi Dereköy Mahallesi'nde 6 yıldır Ramazan aylarında mahalleliyi sahura 53 yaşındaki Sevgi Cankurt uyandırıyor. Mahalleli tarafından 'Sevgi abla ' olarak bilinen Cankurt, sahurdan yaklaşık 2 saat önce davuluyla sokak sokak gezerek mahalleliyi sahura uyandırıyor. Ayrıca Sevgi Cankurt, mahallede tek olan kırathaninde işletmeciliğini yapıyor. Davulcuğa ilk başladığı zaman bir çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Cankurt, önceleri sokak köpeklerinden korktuğunu ama zamanla alıştığını söyledi.

MAHALLELİ İLK BAŞTA YADIRGADI

6 yıl önce, mahalleye davulcu olmak için hiçbir erkek adayın çıkmadığını bu yüzden kendisinin bu görevi üstlendiğini söyleyen 5 çocuk annesi Cankurt, Mahalle halkı, davul çalmamı ilk zamanlar yadırgadı. En başlarda özellikle köpeklerden korkuyordum. Ama zamanla bunada alıştım. Şimdi sahur vakti rahatça sokak sokak gezerek, davulumu çalıp komşularımızı uyandırıyorum. Beni görenler dönüp bir daha bakıyor ve şaşırıyor. Ben aynı zamanda mahallemizde bulunan kırathaneyi işletiyorum. Kadının yapamaycağı iş yoktur. dedi.

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