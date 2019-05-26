Ramazan bayramı telaşı başladı
|26 Mayıs 2019 19:46
|Yazdır
Bursa'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Kapalıçarşı ve Uzunçarşı'da yoğunluk gözlenirken, esnaf döviz kurundaki gelişmeler nedeniyle satışların geçtiğimiz seneye oranla düştüğünü belirtti. Vatandaşlar ise bayramlıkların kendilerini cezbettiğini söylerken pahalılıktan şikayet ediyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Bursalılar Kapalıçarşı'ya akın etti. Vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğundan yakınırken, Esnaf, geçmiş bayramlara göre alışverişin hareketli olmadığını ileriye sürdü.
Döviz kurundaki dalgalanmanın satışları çok etkilediğini belirten Koza Han yöneticilerinden Nihat Karaca, Ramazan şu an sakin geçiyor. İşlerimiz biraz durdu. Ama, yabancı ve yerli guruplar gelince daha iyi oluyor. Bayram üzeri dahada hareketleneceğini düşünüyorum. İşlerimiz ve ekonomimiz rahatlayacak inşallah.
Geçen ramazan ayına göre, bu ramazan işlerimizde şimdilik düşüş oldu. Halen ürünlerimizdeki fiyatlar geçen yılın aynısı. Biz yine işlerin açılacağından ümitliyiz dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kadınlardan, Suriye'de görevli askere sıcak yemek
26 Mayıs 2019 19:56
|Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'sevgi abla'
26 Mayıs 2019 19:41
|Müdür yardımcısı, kedilere makamında bakıyor
26 Mayıs 2019 19:36
|Otobüs firmalarında bayram yoğunluğu
26 Mayıs 2019 19:26
|Eşref Kolçak'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama
26 Mayıs 2019 19:16
|Çinlilerden Türkiye'ye büyük ilgi
26 Mayıs 2019 19:06
|Kayıp ihbarı yapılan kadın sığınmaevinde bulundu
26 Mayıs 2019 19:01
|Berberde 'kişiye özel' hizmet
26 Mayıs 2019 18:56
|Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde serinledi
26 Mayıs 2019 18:46
|TÜİK ölüm nedenlerini açıkladı
26 Mayıs 2019 18:27