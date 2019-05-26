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Kadınlardan, Suriye'de görevli askere sıcak yemek

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye'de görevli askerlere sıcak yemek gönderdi.
 26 Mayıs 2019 19:56
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Kadınlardan, Suriye'de görevli askere sıcak yemek

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye'de görevli askerlere sıcak yemek gönderdi.

İslahiye bazıları oğulları Suriye'de görev yapan anneler, Ramazan ayında sınır ötesinde Suriye?de bulunan askerlere; içliköfte, sarma, dolma, lahmacun, börek ve tatlı hazırladılar.

İslahiye Belediyesi Parkında bir araya gelen kadınlar kendi mutfaklarında hazırladıkları yemekleri, Komando Uzman Çavuş Fatih Furkan Ergün'ün İslahiye?de oturan annesi Hacer Ergün aracılığıyla Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı.

DHA
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