1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'ndeki "Pazar Pazarı"nı dolaştı, esnafla sohbet etti ve tezgahın başına geçerek müşterilere biber sattı
 26 Mayıs 2019 20:56
Yazdır
Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki "Pazar Pazarı" esnafını ziyaret etti.

Pazarın kurulduğu alana Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte gelen Yıldırım, tezgahları dolaşarak esnafla sohbet etti.

Esnafa "hayırlı işler" diyen Yıldırım'a, pazar esnafı ve alışveriş yapmayan gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Yıldırım'a sarılıp birlikte fotoğraf çektirdi. Yıldırım da küçük çocukları kucağına alıp sevdi.

Tezgahın arkasına geçen Yıldırım, "Evet alışveriş yapan yok mu?" diyerek vatandaşlara biber sattı. Kısa bir süre bu tezgahta duran Yıldırım, diğer tezgahları da dolaşarak pazar turunu tamamladı.

Yıldırım, İstanbul'da faaliyet gösteren Şanlıurfalı Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldi.

Sosyal medya hesabında bu buluşmaya ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Peygamberler şehri Şanlıurfa'mızın İstanbul'da mukim iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldik. Gücünü Anadolu'dan alan, bizlerin her zaman yanında duran hemşehrilerimden 23 Haziran için bir kez daha destek sözü aldık." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbeciler '27 Mayıs'ın faziletleri' için hutbe okuttu
26 Mayıs 2019 21:06		 İmamoğlu: Şehrin nimetlerini size vermeye geldik
26 Mayıs 2019 20:52
'Bir mağdur varsa benim, bizim oylarımız çalındı'
26 Mayıs 2019 20:48		 Erdoğan: Yassıada'ya 40 bin ağaç dikilecek
26 Mayıs 2019 18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yassıada'ya ziyaret
26 Mayıs 2019 18:01		 Emniyetten 'fişleme' iddialarına ilişkin açıklama
26 Mayıs 2019 17:41
İmamoğlu: Ev ziyareti yapın, görev almayı teşvik edin
26 Mayıs 2019 17:31		 Başkan Böcek'ten 'bankamatik memuru' açıklaması
26 Mayıs 2019 17:21
Bağımsız aday, Binali Yıldırım lehine çekildi
26 Mayıs 2019 16:31		 HDP'li milletvekilleri 'açlık grevi'ni sonlandırdı
26 Mayıs 2019 15:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
Polis, kadın meslektaşını öldürdü
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
TBMM bu hafta 2 önemli Kanunu görüşecek
Bağımsız aday, Binali Yıldırım lehine çekildi
Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?
'Fuatavni' hesabı kurucusunun mal varlığına el konulacak
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
spor düşmanı yazarlar 2
1 tl 1
Cuma gecesi 1
Unsuz protein pide 1
En sık söylenen yalanlar 3
en sevdiğim çiçek 4
ata tohumu 2
alışkanlık 2
Necip fazil kısakürek 4
Oynarken çulunu yırtmak 2
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam