1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darbeciler '27 Mayıs'ın faziletleri' için hutbe okuttu

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası cuntacılar, Diyanet İşleri Başkanlığını kontrol etmek için başkan yardımcılığına emekli bir asker getirdi
 26 Mayıs 2019 21:06
Yazdır
Darbeciler '27 Mayıs'ın faziletleri' için hutbe okuttu

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası cuntacılar, Diyanet İşleri Başkanlığını kontrol etmek için başkan yardımcılığına emekli bir asker getirerek, darbenin meşru olduğu, halka ayet ve hadislerle faziletlerinin anlatılması istendi.

27 Mayıs darbesinin ardından emekli Tuğgeneral Sadettin Evrin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken, müftülüklere gönderilen tamimlerde darbenin meşru olduğunun halka anlatılması talep edildi.

Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildiği 27 Mayıs darbesinin üzerinden 59 yıl geçti. Türk siyasi hayatında milli iradeye yönelik ilk askeri müdahale olan 27 Mayıs, demokrasiyi kesintiye uğratan darbeler zincirinin ilk halkası olarak toplumsal yapı üzerinde de derin yaralar açtı.

27 Mayıs sonrası darbecilerin müdahale ettiği kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Darbecilerin ilk yaptığı işlerden birisi de 10 yıl kadar başkanlık yapan Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nu baskıyla emekli etmek oldu.

AA muhabirinin arşiv belgeleri ve kaynaklardan derlediği bilgilere göre darbecilerin stratejik gördüğü Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine emekli Tuğgeneral Sadettin Evrin getirildi.

Darbecilerin başı Cemal Gürsel, kendisi gibi Erzurumlu olan Ömer Nasuhi Bilmen'i Diyanet İşleri Başkanlığına getirdiyse de Bilmen yapılan işlere onay vermediği için kısa süre sonra emekliye ayrıldı.

Devlet Arşivleri'nde yer alan belgeler, cuntacıların yönetiminde etkili oldukları Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden darbeyi meşru gösterme çabasına girdiklerini gösteriyor.

- Hükümete destek dini vecibe

Darbenin hemen ardından Evrin imzalı il ve ilçe müftülüklerine gönderilen 4 Haziran, 28 Temmuz ve 28 Eylül 1960 tarihli belgelerde "Vaaz ve hutbelerde 27 mayıs inkılabının taşıdığı büyük mananın halka ve köylüye kafi derecede ve ayet-hadislere istinaden anlatılması" istendi.

Darbenin hemen ardından 4 haziranda müftülüklere gönderilen tamimde 27 Mayıs darbesi "millet ve memleket hayrına yapılmış hürriyet ve inkılap hareketi" olarak nitelenip şu ifadelere yer verildi:

"Bugün; yurdumuzun en ücra köşesine kadar idareyi fiilen ele alıp milli menfaatlerimizi korumak için var kuvvetiyle çalışan hükümetimize destek olmanın dini bir vecibe teşkil ettiğini, aksine hareketin dünyada ve ahirette mesuliyeti ve hüsranı mucip olacağını vaizlerimizin vaazlarında, hatiplerimizin hutbelerinde ayet ve hadislere istinaden halkımıza duyurmanın temini ve neticeden bilgi verilmesini ehemmiyetle rica ederim."

Diyanet İşleri Başkanlığının bu genelgesi müftülükler tarafından ek bir yazı ile bütün imam, hatip, vaizlere imza karşılığı verilerek emre uygun davranmaları talep edildi. Kaynaklara göre bu emirler mülki ve askeri yetkililer tarafından köy camilerine varıncaya kadar ısrarla takip edilerek ibadethanelerde darbe hükümetini destekleyici yönde vaazlar yaptırılıp hutbeler okundu.

- "Hutbelerle halkımızın aydınlatılmasını ehemmiyetle rica ederim"

28 Temmuz 1960 tarihinde müftülüklere gönderilen yazıda ise darbenin dini bakımdan "kıymet ve manasını" halka anlatmanın en mühim vazife olduğunun altı çizilerek Diyanet teşkilatına ve teşkilat mensuplarına önemli görevler düştüğü belirtildi.

Belgede, "İnkılap hakkında yapılacak konuşmalar için "Esaslar"ı muhtevi ilişik broşürden faydalanılarak ve daha önce yapılan tamimler ve hepinizin malumu bulunan ayet ve hadisler örnek tutularak, müftü ve vaizler tarafından yapılacak vaaz ve nasihatlerle, hatipler tarafından okunacak hutbelerle halkımızın aydınlatılmasını ehemmiyetle rica ederim." ifadelerine yer verildi.

28 Eylül 1960 tarihli belgede ise inkılap olarak tanımlanan darbenin, daha önceki tamimlerde vaizler ve hatipler tarafından hutbelerde ayet ve hadislerle halka anlatılmasının istendiği hatırlatıldı.

Emirlerin yerine getirilmesinin sorumluluğunun müftülerde olduğu uyarısı yapılan tamimde ayrıca yapılan çalışmalarla ilgili detaylı raporlar istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı
26 Mayıs 2019 20:56		 İmamoğlu: Şehrin nimetlerini size vermeye geldik
26 Mayıs 2019 20:52
'Bir mağdur varsa benim, bizim oylarımız çalındı'
26 Mayıs 2019 20:48		 Erdoğan: Yassıada'ya 40 bin ağaç dikilecek
26 Mayıs 2019 18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yassıada'ya ziyaret
26 Mayıs 2019 18:01		 Emniyetten 'fişleme' iddialarına ilişkin açıklama
26 Mayıs 2019 17:41
İmamoğlu: Ev ziyareti yapın, görev almayı teşvik edin
26 Mayıs 2019 17:31		 Başkan Böcek'ten 'bankamatik memuru' açıklaması
26 Mayıs 2019 17:21
Bağımsız aday, Binali Yıldırım lehine çekildi
26 Mayıs 2019 16:31		 HDP'li milletvekilleri 'açlık grevi'ni sonlandırdı
26 Mayıs 2019 15:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
Polis, kadın meslektaşını öldürdü
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
TBMM bu hafta 2 önemli Kanunu görüşecek
Bağımsız aday, Binali Yıldırım lehine çekildi
Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?
'Fuatavni' hesabı kurucusunun mal varlığına el konulacak
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıranın kendisine gelmesini beklemek 2
hoşgeldiniz 1
affetmek 1
memurlar.net te ileti paylaşımı 1
quentin tarantino 3
dip boyayı tutturamayan kuaför 2
gider yapmak 5
devlet başkanı bir portre değildir 1
kitap 3
zorunda olmak 4
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam