Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı
"Terörden Arananlar Listesi"nde "gri kategori"de yer alan "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan tutuklandı
|26 Mayıs 2019 21:11
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Giresun'un Güce ilçesinde yakalanan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca 22 Mayıs Çarşamba günü, Güce ilçesindeki bir hidroelektrik santrali şantiyesinde ihbar üzerine yakalanan "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Terör örgütü üyesi Aras Aslan, Tirebolu ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun yer gösterme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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