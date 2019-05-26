1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlar hız körlüğüne karşı uyardı!

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkacakları 'hız körlüğü'ne karşı uyardı. Hız arttıkça sürücünün görüş açısının daraldığını söyleyen Anık, 'Trafik kazalarının en büyük sebebi olan hız işte böyle öldürüyor, engelli bırakıyor' dedi.
 26 Mayıs 2019 21:26
Yazdır
Uzmanlar hız körlüğüne karşı uyardı!

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, hız körlüğüne dikkat çekerek "Sürat arttıkça görme açısı daralıyor. Trafik kazalarının en büyük sebebi olan hız işte böyle öldürüyor, engelli bırakıyor. Yollar kana bulanmasın, bayram sevinci yerini tarifsiz acılara ve yasa bırakmasın" dedi. Anık ayrıca tecrübeli şoförlerin de hız körlüğü yaşayabildiğini, bu durumun tecrübe, aracın teknik özellikleri veya yaş ile alakalı olmadığını belirtti.

HIZ KÖRLÜĞÜ NEDİR?

Anık, hız arttıkça sürücünün görüş açısının daraldığını, yoldaki ve çevredeki hareketli, hareketsiz nesneleri göremediğini ve bunun 'hız körlüğü' olarak adlandırıldığını belirtti.

Anık, sözlerine şöyle devam etti: "Hız ibresi yükseldikçe sürücünün görüş açısı azalır. Saatte 65 kilometre hızla giderken görüş açınız 70 derece iken, sürat 130 kilometreye yükseldiğinde görüş açısı 30 dereceye düşer. Ne kadar süratliyseniz çevrenizi o kadar az algılarsınız ve tehlike anında reaksiyon mesafesi (ayağın gazdan çekilip fren pedalına basılıncaya kadar katedilen yol) o kadar uzar.

DÜŞÜK SÜRATLE GİDİYORMUŞSUNUZ GİBİ GELİR

Sürücü hız körlüğü durumunda mevcut hızından daha düşük süratte seyrettiği hissi de yaşar. Bu körlük çoğunlukla uzun yollarda ve yorgunlukta ortaya çıkar. Ayak gaz pedalından çekilmez ise hız ve buna bağlı oluşacak dikkatsizlik felakete götürür."

'TECRÜBELİ ŞOFÖRLER DE ARACI İYİ OLANLAR DA HIZ KÖRLÜĞÜ YAŞAYABİLİR'

Celil Anık, hız körlüğünün yaş, tecrübe ve aracın teknik özellikleri ile bağlantılı olmadığını da belirterek, "Hız sınırlarını aşanın hız körlüğü yaşaması neredeyse kaçınılmaz. Hızlı araç kullanmak ustalık ve yetenek gösterisi değil. İyi sürücü aşırı hız yapan değil, güvenli araç kullanandır. Hız ihlali yapmayalım, uykusuz ve yorgun olarak direksiyon başına geçmeyelim, bayramı bayram tadında geçirelim" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
26 Mayıs 2019 21:21		 Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor
26 Mayıs 2019 21:16
Kadınlardan, Suriye'de görevli askere sıcak yemek
26 Mayıs 2019 19:56		 Ramazan bayramı telaşı başladı
26 Mayıs 2019 19:46
Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'sevgi abla'
26 Mayıs 2019 19:41		 Müdür yardımcısı, kedilere makamında bakıyor
26 Mayıs 2019 19:36
Otobüs firmalarında bayram yoğunluğu
26 Mayıs 2019 19:26		 Eşref Kolçak'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama
26 Mayıs 2019 19:16
Çinlilerden Türkiye'ye büyük ilgi
26 Mayıs 2019 19:06		 Kayıp ihbarı yapılan kadın sığınmaevinde bulundu
26 Mayıs 2019 19:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:55 - '23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var'22:53 - Soylu'dan İstanbul seçimleri ile ilgili 'Eski Türkiye' açıklaması22:41 - Kağıthane'ye 42 bin metrekarelik alana kentsel dönüşüm22:35 - İftar vakti restoranda yangın tüpü patladı: 1 kişi ağır yaralı22:23 - 'Dışişleri olarak içeride olduğu gibi dışarıda da hainlerin peşini bırakmıyoruz'22:05 - Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü21:55 - CHP'ye ait seçim araçlarına zarar veren bir kişi tutuklandı21:49 - Bolu Dağı'nda otobüs kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı21:43 - 'Karşı oy veren YSK üyelerinin gerekçesi dişe dokunur değil!'21:31 - Balık avlamak için nehre giren genç kayboldu
21:26 - Uzmanlar hız körlüğüne karşı uyardı!21:21 - Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor21:16 - Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor21:11 - Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı21:06 - Darbeciler '27 Mayıs'ın faziletleri' için hutbe okuttu21:01 - Adıyaman'da polislere makaslı saldırı20:56 - Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı20:52 - İmamoğlu: Şehrin nimetlerini size vermeye geldik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Polis, kadın meslektaşını öldürdü
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
TBMM bu hafta 2 önemli Kanunu görüşecek
Bağımsız aday, Binali Yıldırım lehine çekildi
Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?
'Fuatavni' hesabı kurucusunun mal varlığına el konulacak
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
affetmek 1
düşlerde sevdim seni 3
Bilmek bazen sadece inanmaktır 2
kukla olmamak 1
kek kokusu 2
aydın olabilmek 1
gider yapmak 5
tunceli isminin dersim olarak değiştirilmek istenmesi 4
kendine hediye almak 2
Torpil 2
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam