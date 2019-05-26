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Balık avlamak için nehre giren genç kayboldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık avlamak için arkadaşlarıyla Dicle Nehri'ne giren 21 yaşındaki İrfan Kızılırmak kayboldu.
 26 Mayıs 2019 21:31
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Balık avlamak için nehre giren genç kayboldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık avlamak için arkadaşlarıyla Dicle Nehri'ne giren 21 yaşındaki İrfan Kızılırmak kayboldu.

İrfan Kızılırmak, bir arkadaşıyla öğle saatlerinde balık avlamak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ayrıca, arama çalışmalarına katılan ve boğulma tehlikesi geçiren gençlerden biri ekiplerce sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen Kızılırmak'ın babası Hanifi ve annesi Sevim Kızılırmak sinir krizi geçirdi. Suya girmek isteyen baba Kızılırmak, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Arama çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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