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Bolu Dağı'nda otobüs kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Bolu Dağı, D100 Kara yolu Taşaltı mevkisinde yolcu otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
|26 Mayıs 2019 21:49
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