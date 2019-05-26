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CHP'ye ait seçim araçlarına zarar veren bir kişi tutuklandı

Olaya ilişkin bir Üsküdar'da CHP'ye ait seçim araçlarına zarar verdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındıyakalandı
 26 Mayıs 2019 21:55
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CHP'ye ait seçim araçlarına zarar veren bir kişi tutuklandı

Üsküdar'da CHP'ye ait seçim araçlarına zarar verdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17.30 sıralarında CHP Üsküdar ilçe teşkilatına ait 2 seçim aracının lastiklerine kesici alet ile zarar verilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, olayı S.S.K'nin (34) gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, olayda kullandığı kesici alet ile yakalandı.

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelinin dün de aynı ilçede bulunan CHP seçim standına zarar verilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
Anadolu Ajansı
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