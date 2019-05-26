CHP'ye ait seçim araçlarına zarar veren bir kişi tutuklandı
Olaya ilişkin bir Üsküdar'da CHP'ye ait seçim araçlarına zarar verdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındıyakalandı
|26 Mayıs 2019 21:55
|Yazdır
Üsküdar'da CHP'ye ait seçim araçlarına zarar verdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17.30 sıralarında CHP Üsküdar ilçe teşkilatına ait 2 seçim aracının lastiklerine kesici alet ile zarar verilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, olayı S.S.K'nin (34) gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, olayda kullandığı kesici alet ile yakalandı.
Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelinin dün de aynı ilçede bulunan CHP seçim standına zarar verilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var'
26 Mayıs 2019 22:55
|Kağıthane'ye 42 bin metrekarelik alana kentsel dönüşüm
26 Mayıs 2019 22:41
|'Karşı oy veren YSK üyelerinin gerekçesi dişe dokunur değil!'
26 Mayıs 2019 21:43
|Darbeciler '27 Mayıs'ın faziletleri' için hutbe okuttu
26 Mayıs 2019 21:06
|Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı
26 Mayıs 2019 20:56
|İmamoğlu: Şehrin nimetlerini size vermeye geldik
26 Mayıs 2019 20:52
|'Bir mağdur varsa benim, bizim oylarımız çalındı'
26 Mayıs 2019 20:48
|Erdoğan: Yassıada'ya 40 bin ağaç dikilecek
26 Mayıs 2019 18:21
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yassıada'ya ziyaret
26 Mayıs 2019 18:01
|Emniyetten 'fişleme' iddialarına ilişkin açıklama
26 Mayıs 2019 17:41