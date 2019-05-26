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'23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var. Demokrasi bayramında İstanbul'a dönüp oyunuzu kullanmayı, sandığa giderek vatandaşlık görevinizi yerine getirmeyi sakın ha sakın ihmal etmeyin"- "Önümüzdeki dört hafta boyunca, İstanbul'un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille, hakikatleri, İstanbul'a dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız"- "Gelecek nesillere emanet edebileceğimiz insan ve medeniyet odaklı bir vizyonla, İstanbul'un tüm dünyaya örnek bir şehir haline geleceğine yürekten inanıyorum"
 26 Mayıs 2019 22:55
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'23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var. Demokrasi bayramında İstanbul'a dönüp oyunuzu kullanmayı, sandığa giderek vatandaşlık görevinizi yerine getirmeyi sakın ha sakın ihmal etmeyin." dedi.

Kağıthane ilçesinde yaşayan Amasyalılar ile Sadabat Parkı'nda iftarda bir araya gelen Oktay, burada yaptığı konuşmada, ramazan bereketinin dalga dalga hanelere, sofralara yayıldığı mübarek ayda iftar ve sahurlarda vatandaşlarla bir araya gelerek ramazanın ruhunu derinden hissettiklerini belirtti.

Amasya'nın, Osmanlı'nın bir cihan devletine dönüşürken ilk adımların atıldığı yer olduğunu ifade eden Oktay, "Dünden bugüne Amasyalılar, vatan söz konusu olduğunda hiç düşünmeden üzerilerine düşeni yapmıştır. Bu bilinci daima yüreklerinde taşıyan siz vatanperver kardeşlerimle bir arada olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere, memleket sevdasıyla gönül birliği yaptığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini iletiyorum." diye konuştu.

Oktay, geçen 17 yılda eğitimde, sağlıkta, ihracatta, yerel yönetimlerde ve daha birçok alanda sayısız başarılara hep birlikte imza attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çıktıkları kalkınma ve ilerleme yolunda her zaman icraatların sağlamasını yaptıklarını ve vatandaşların istekleri doğrultusunda sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz daima millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk. 31 Mart seçimleri sonrasındaki süreçte, meselelerin hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduk ve bu yöndeki kararlılığımızdan taviz vermedik. 23 Haziran'a kadar yine bu düsturla, İstanbul'un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille, hakikatleri, İstanbul'a dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Tüm ilçelerimizde seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacak, İstanbullunun iradesini sandığa gönül rahatlığıyla yansıttığına inşallah şahitlik edeceğiz. 23 Haziran'da İstanbullu ne karar verirse, milletimizin iradesi başımızın üzerindedir."

Oktay, İstanbul'da belediye hizmetlerini çok daha ileri noktalara taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Hedeflere, ömrünü ülkesine adamış lider, gönüllerde taht kurmuş devlet adamları ve fedakar ilçe belediye başkanlarıyla yürüdüklerini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Bunlardan birisi, bilgisi, birikimi, mütevazı kişiliği ve imza attığı eserlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım. Binali Yıldırım, ülkemizin her köşesinde çok büyük ulaşım ve altyapı projelerine katkı sağlamış, imza atmış bir proje adamı. Binali Yıldırım'ın vizyonu sayesinde İstanbul'da, 'Sorunlar torunlara kalmayacak.' Yeter ki siz birliğinizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı güçlü tutun, çok daha güzel günlere inşallah birlikte yürüyeceğiz. Ramazan Bayramı vesilesiyle memlekete gidecek olan kardeşlerim; Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var. Demokrasi bayramında İstanbul'a dönüp oyunuzu kullanmayı, sandığa giderek vatandaşlık görevinizi yerine getirmeyi sakın ha sakın ihmal etmeyin."

- "Seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacağız"

Oktay, daha sonra Yozgat Çekerekliler Yardımlaşma Derneği tarafından Yeşiltepe Camisi'nde düzenlenen iftara katıldı.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da güçlü şekilde hissedildiği ramazanın İstanbul'da ayrı biçimde yaşandığını anlatan Oktay, kardeşlik sofralarında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Memleket için dertlenen Yozgatlılar olarak ülkeye katkı sunmak için hep birlikte üzerilerine düşeni yapmaya devam edeceklerini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimleri sonrasında, İstanbul'un ve İstanbullunun neler yaşadığını hep birlikte takip ettik. İstanbul birçok farklı rengi, zenginliği, güzelliği bünyesinde barındıran kadim bir şehrimiz. İstanbul, çok kültürlü tarihinden aldığı mirasla, kamplaşmanın, kutuplaşmanın merkezi olamaz, olmasına da müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki dört hafta boyunca, İstanbul'un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille hakikatleri, İstanbul'a dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Her şeyden önemlisi 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacağız. Gelecek nesillere emanet edebileceğimiz insan ve medeniyet odaklı bir vizyonla, İstanbul'un tüm dünyaya örnek bir şehir haline geleceğine yürekten inanıyorum."

Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı
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