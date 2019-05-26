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İmamoğlu: İstanbul sürece sonuna kadar sahip çıkacak

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "İstanbul sürece ve sandığa sonuna kadar sahip çıkacak. Bu sürecin dilini, sloganını, ruhunu İstanbullular yazıyor, o güzel gençlerimiz yazıyor, geleceğe umutla bakmak istiyor. Her yerde bunu söyleyin: Her şey çok güzel olacak"
 26 Mayıs 2019 23:24
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İmamoğlu: İstanbul sürece sonuna kadar sahip çıkacak

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sürece ve sandığa sonuna kadar sahip çıkacağını belirterek, "Bu sürecin dilini, sloganını, ruhunu İstanbullular yazıyor, o güzel gençlerimiz yazıyor, geleceğe umutla bakmak istiyor. Her yerde bunu söyleyin: Her şey çok güzel olacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sancaktepe'nin ardından Çekmeköy'de sürdürdü.

Seçim otobüsüyle Taşdelen Mahallesi'nde halkı selamlayan İmamoğlu, Madenler Meydanı'nda kısa bir konuşma yaptı.

Umudun çocuklarda ve gençlerde olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Bizim umutsuz olmamızı istiyorlar. Zannediyorlar ki kavga edecekler. Biz onları kavgalarıyla baş başa bırakacağız. Bizim derdimiz o bir avuç insanla. Onlar bu şehrin nimetlerini isterler ama biz bu şehrin nimetlerini size vermeye geldik." diye konuştu.

İmamoğlu, paylaşacaklarını, bölüşeceklerini, İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana dağıtacaklarını ve şehri 16 milyon İstanbullunun yöneteceğini ifade etti.

Sandıkta yüz binlerce İstanbullunun ve on binlerce avukatın görev alacağını aktaran İmamoğlu, "Tek bir gerekçe üretemeyecekler." dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sürece ve sandığa sonuna kadar sahip çıkacağını belirterek, "Bu sürecin dilini, sloganını, ruhunu İstanbullular yazıyor, o güzel gençlerimiz yazıyor, geleceğe umutla bakmak istiyor. Her yerde bunu söyleyin: Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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