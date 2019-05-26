İmamoğlu: İstanbul sürece sonuna kadar sahip çıkacak
|26 Mayıs 2019 23:24
|Yazdır
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sürece ve sandığa sonuna kadar sahip çıkacağını belirterek, "Bu sürecin dilini, sloganını, ruhunu İstanbullular yazıyor, o güzel gençlerimiz yazıyor, geleceğe umutla bakmak istiyor. Her yerde bunu söyleyin: Her şey çok güzel olacak." dedi.
Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sancaktepe'nin ardından Çekmeköy'de sürdürdü.
Seçim otobüsüyle Taşdelen Mahallesi'nde halkı selamlayan İmamoğlu, Madenler Meydanı'nda kısa bir konuşma yaptı.
Umudun çocuklarda ve gençlerde olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Bizim umutsuz olmamızı istiyorlar. Zannediyorlar ki kavga edecekler. Biz onları kavgalarıyla baş başa bırakacağız. Bizim derdimiz o bir avuç insanla. Onlar bu şehrin nimetlerini isterler ama biz bu şehrin nimetlerini size vermeye geldik." diye konuştu.
İmamoğlu, paylaşacaklarını, bölüşeceklerini, İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana dağıtacaklarını ve şehri 16 milyon İstanbullunun yöneteceğini ifade etti.
Sandıkta yüz binlerce İstanbullunun ve on binlerce avukatın görev alacağını aktaran İmamoğlu, "Tek bir gerekçe üretemeyecekler." dedi.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sürece ve sandığa sonuna kadar sahip çıkacağını belirterek, "Bu sürecin dilini, sloganını, ruhunu İstanbullular yazıyor, o güzel gençlerimiz yazıyor, geleceğe umutla bakmak istiyor. Her yerde bunu söyleyin: Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kazada bacağı kopan kamyon şoförü öldü
26 Mayıs 2019 23:36
|Soylu'dan İstanbul seçimleri ile ilgili 'Eski Türkiye' açıklaması
26 Mayıs 2019 22:53
|Kağıthane'ye 42 bin metrekarelik alana kentsel dönüşüm
26 Mayıs 2019 22:41
|İftar vakti restoranda yangın tüpü patladı: 1 kişi ağır yaralı
26 Mayıs 2019 22:35
|'Dışişleri olarak içeride olduğu gibi dışarıda da hainlerin peşini bırakmıyoruz'
26 Mayıs 2019 22:23
|Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
26 Mayıs 2019 22:05
|'İhtiyar delikanlı' fakülteyi 3 yılda bitirdi
26 Mayıs 2019 19:51
|Trakya'da doğalgazdan sonra kömür bulundu
26 Mayıs 2019 19:21
|Şanlıurfa'da kamyondan düşen Suriyeli işçi öldü
26 Mayıs 2019 13:45
|Hırsızlık zanlısı abla-kardeş tutuklandı
26 Mayıs 2019 13:20