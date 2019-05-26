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Kazada bacağı kopan kamyon şoförü öldü

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında bacağı kopan kamyon şoförü, hayatını kaybetti
 26 Mayıs 2019 23:36
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Kazada bacağı kopan kamyon şoförü öldü

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında bacağı kopan kamyon şoförü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'nda Topkapı istikametine giden 34 BVA 542 plakalı otomobil yolda makas attı.

Bu sırada aynı istikamette giden Cengiz Demirağ idaresindeki bir dizi setine ait 34 GC 5054 kamyon makas atan araca çarptı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarptıktan sonra savrularak devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun içerisinde sıkışan Demirağ'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, bacağı kopan kamyon şoförüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Demirağ, yaşamını yitirdi.

Otomobil içerisindeki 3 kişi ise kazanın ardından araçlarından inerek olay yerinden kaçtı.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalama için çevrede çalışma başlattı.

Bu arada, kaza nedeniyle D100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Anadolu Ajansı
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