Kazada bacağı kopan kamyon şoförü öldü
|26 Mayıs 2019 23:36
|Yazdır
Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında bacağı kopan kamyon şoförü, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'nda Topkapı istikametine giden 34 BVA 542 plakalı otomobil yolda makas attı.
Bu sırada aynı istikamette giden Cengiz Demirağ idaresindeki bir dizi setine ait 34 GC 5054 kamyon makas atan araca çarptı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarptıktan sonra savrularak devrildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun içerisinde sıkışan Demirağ'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, bacağı kopan kamyon şoförüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen Demirağ, yaşamını yitirdi.
Otomobil içerisindeki 3 kişi ise kazanın ardından araçlarından inerek olay yerinden kaçtı.
Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalama için çevrede çalışma başlattı.
Bu arada, kaza nedeniyle D100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İmamoğlu: İstanbul sürece sonuna kadar sahip çıkacak
26 Mayıs 2019 23:24
|Soylu'dan İstanbul seçimleri ile ilgili 'Eski Türkiye' açıklaması
26 Mayıs 2019 22:53
|Kağıthane'ye 42 bin metrekarelik alana kentsel dönüşüm
26 Mayıs 2019 22:41
|İftar vakti restoranda yangın tüpü patladı: 1 kişi ağır yaralı
26 Mayıs 2019 22:35
|'Dışişleri olarak içeride olduğu gibi dışarıda da hainlerin peşini bırakmıyoruz'
26 Mayıs 2019 22:23
|Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
26 Mayıs 2019 22:05
|'İhtiyar delikanlı' fakülteyi 3 yılda bitirdi
26 Mayıs 2019 19:51
|Trakya'da doğalgazdan sonra kömür bulundu
26 Mayıs 2019 19:21
|Şanlıurfa'da kamyondan düşen Suriyeli işçi öldü
26 Mayıs 2019 13:45
|Hırsızlık zanlısı abla-kardeş tutuklandı
26 Mayıs 2019 13:20